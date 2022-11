Prochains événements Pokémon GO en novembre 2022 : Giovanni, Dark Mewtwo et Guzzlord

Niantic a partagé de nouvelles informations sur deux des événements disponibles dans Pokémon GO en novembre 2022. Dans Insatiable Gluttons, nous verrons le redoutable Guzzlord, tandis que dans Team GO Rocket Takeover, nous devrons nous battre contre Team GO Rocket et Giovanni pour sauver Dark Mewtwo. On vous donne tous les détails juste ci-dessous :

Événement Team GO Rocket Takeover dans Pokémon GO : dates et informations

On démarre fort. Du lundi 14 novembre 2022 à 00h00 heure locale et jusqu’au jeudi 17 novembre 2022 à 20h00 heure locale, l’événement Team GO Rocket Takeover se tiendra dans Pokémon GO. Nous devrons y affronter la Team GO Rocket et son chef, Giovanni, afin de capturer un Dark Mewtwo. Nous devrons nous connecter à Pokémon GO durant cette période pour que cette Recherche Spéciale soit ajoutée à notre liste ; une fois activé, il sera disponible jusqu’au 1er décembre 2022 à 10h00 heure locale.

Giovanni revient sur Pokémon GO en novembre 2022

Lors de l’événement Team GO Rocket Takeover, nous aurons l’opportunité de capturer les Pokémon Obscurs suivants après avoir vaincu les membres de la Team GO Rocket :

Pokémon Ombre disponible dans Team GO Rocket Takeover dans Pokémon GO

Diglett sombre d’Alola

Onyx foncé

Nature sombre

Sombre gémissement

Golet noir

Les recrues de la Team GO Rocket, ainsi qu’Arlo, Cliff, Sierra et Giovanni lui-même porteront un équipement complètement différent. Nous mettrons à jour les guides respectifs lorsque cet événement sera actif. De plus, pendant l’événement, les Pokémon suivants écloront à partir d’œufs de 12 km :

Œufs de 12 km disponibles dans Team GO Rocket Takeover dans Pokémon GO

Larvitar (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

Absol (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Skorupi (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

Sandile

rêche

Pawniard (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

Vullaby (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Deino (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Pancham

Skrelp

Salandit

De plus, tant que l’événement est actif, les deux modificateurs suivants s’appliquent à Pokémon GO :

La Team GO Rocket apparaîtra plus fréquemment dans les PokéStops et les ballons.

Les MT d’attaque chargée peuvent être utilisés pour aider les Pokémon Obscurs à oublier Frustration Charged Attack.

Gloutons insatiables dans Pokémon GO : dates et informations

Insatiable Gluttons est un événement Pokémon GO qui se tiendra du mercredi 9 novembre 2022 à 10h00 heure locale au jeudi 17 novembre 2022 à 20h00 heure locale. Guzzlord, le Pokémon Avaleur, fait ses débuts dans des batailles de raid cinq étoiles entre le mardi 8 novembre 2022 et le mercredi 23 novembre 2022.

Art officiel de Guzzlord dans Pokémon GO

Tant que cet événement est actif, les trois premiers œufs que vous éclosez pourront le faire avec la moitié de la distance parcourue si vous utilisez le widget d’éclosion d’œufs, disponible sur iOS et Android.

Dans Insatiable Gloutons, les Pokémon Sauvages suivants apparaîtront plus fréquemment :

Rencontres de Pokémon sauvages disponibles dans l’événement Insatiable Gluttons de Pokémon GO

Alolan Rattata (Possible Shiny/Variocolor)

ratifier alolan

Golbat

Swinub (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

Pelipper

Gulpin

Bidoof (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Bibarel

Skwovet

Lickitung (il est possible que ce soit Shiny/Variocolor)

Snorlax (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

avaler

Les Pokémon suivants apparaîtront également dans les batailles de raid pendant toute la durée de l’événement Gloutons insatiables :

Raids disponibles pendant l’événement Pokémon GO Insatiable Gluttons

One Star Raids : Mankey (peut être Shiny/Shiny), Swinub (peut être Shiny/Shiny), Spoink (peut être Shiny/Shiny) et Tepig (peut être Shiny/Shiny).

Raids à trois étoiles : Snorlax (peut être brillant/brillant), Mawile (peut être brillant/brillant), Swalot et Sharpedo.

Raids cinq étoiles : Guzzlord.

Méga raids : Méga-Gyarados.

À partir des œufs de 7 km, nous pouvons obtenir les Pokémon suivants si nous les faisons éclore : Cherubi (peut être Shiny/Variocolor), Gible (peut être Shiny/Variocolor) et Munchlax (peut être Shiny/Variocolor). C’est la première fois que nous pourrons obtenir un Munchlax Shiny dans Pokémon GO.

Pokémon disponibles en train d’éclore des œufs de 7 km lors de l’événement Insatiable Gluttons de Pokémon GO

En accomplissant des tâches de recherche sur le terrain, nous pouvons obtenir Exeggcute (peut être Shiny/Shiny), Cherubi (peut être Shiny/Shiny) et Swirlix (peut être Shiny/Shiny).

Pokémon disponible en accomplissant sept tâches de recherche sur le terrain dans l’événement Pokémon GO Hungry Gluttons

Enfin, pendant Insatiable Gluttons, il y aura une recherche chronométrée qui nous permettra d’obtenir des baies Golden Razz et des baies Silver Pinia, ainsi qu’une rencontre avec Snorlax.

Source : Pokémon GO