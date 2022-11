Comparatif God of War Ragnarok vs God of War (2018). Qu’est-ce qui s’est amélioré et changé depuis l’épisode précédent ?

Dans une nouvelle et louable vidéo, The Bits Analyst a fait une comparaison dans laquelle aucun d’entre nous n’était tombé, mais qui est très intéressante. Il s’agit d’une comparaison entre God of War Ragnarok et le God of War de 2018. Combien Kratos s’est-il amélioré graphiquement au cours des quatre dernières années ? Dans quelle mesure Santa Monica a-t-elle réussi à optimiser le moteur utilisé et quelles modifications cela implique-t-il ? Questions répondues avec une loupe et un ruban à mesurer. L’épreuve du coton.

Il y a plus de changements qu’on ne le pense. Des détails, oui, mais des détails qui font la différence. De la modélisation d’armes beaucoup plus raffinée à la nouvelle gamme d’animations Atreus, convenant à un personnage moins nerveux et plus déterminé que le premier jeu. Sans parler de la lumière, un défi que Santa Monica semble avoir relevé personnellement. God of War de 2018 a étonnamment bien vieilli, prouvant qu’il était une centrale électrique à son époque et qu’il l’est toujours, mais Ragnarok est une œuvre encore plus raffinée et brillante.

La destruction, un des grands changements

Le meilleur exemple des changements a été donné par l’analyste lui-même lorsqu’il a souligné que dans God of War de 2018, nous ne pouvions pas casser les branches des arbres avec notre hache, ce qui est le cas dans Ragnarok. Ruben Voorhees, artiste de destruction principal de Santa Monica, a confirmé que c’est l’un des nombreux détails avec lesquels il s’est amusé à déconner en studio. Ils ont essayé de casser tout ce que nous pouvions penser à frapper. Un travail malade aussi bien que merveilleux.

Pour ces détails et d’autres, God of War Ragnarok a été répertorié dans l’analyse Netcost comme « l’un des meilleurs titres que l’usine PlayStation ait donné ces derniers temps ». Heureusement qu’il ne faut plus attendre et que Kratos débarquera sur PS4 et PS5 ce même 9 novembre. Il est temps de rendre hommage au dieu de la guerre.