La Chine ralentit ses processeurs, Nvidia dévoile une puce moins puissante pour se conformer aux sanctions américaines

En bref : les fabricants de puces chinois tentent de contourner les sanctions américaines en modifiant leurs puces les plus puissantes pour les rendre plus lentes. Cette décision intervient juste au moment où Nvidia a dévoilé un substitut moins puissant pour ses deux GPU qui relèvent des contrôles à l’exportation.

Selon le Financial Times, certains fabricants de puces sans usine chinois, dont Alibaba et Biren, ont investi des millions de dollars dans la création de plans pour des processeurs avancés destinés à la prochaine génération de superordinateurs, de centres de données et de solutions d’IA en Chine.

Le problème pour la Chine est qu’elle ne dispose pas des installations nécessaires pour créer ces puces de pointe, de sorte que les conceptions sont envoyées au TSCM de Taiwan. Mais les dernières sanctions américaines couvrent les fabricants de puces de pays tiers qui utilisent des logiciels ou des équipements fabriqués aux États-Unis, les obligeant à demander une licence lors de l’exportation de puces sur une puissance de traitement spécifique. Un expert a déclaré que ces licences sont « présomptivement refusées ».

Les nouvelles sanctions ont forcé les concepteurs de puces chinois à arrêter de travailler sur leurs dernières puces et à modifier les conceptions. Cependant, leurs ingénieurs affirment que les règles américaines de calcul du taux de transfert bidirectionnel, plafonné à 600 Go/s, ne sont pas claires.

Le premier processeur de Biren, le BR100, a vu son taux de transfert de 640 Go/s réduit à 576 Go/s, obtenu en désactivant une partie de la puce dans l’espoir qu’elle passera les restrictions de Washington. Alibaba cherche à faire de même avec ses puces.

Nvidia aborde également les sanctions à l’exportation. Team Green et AMD sont désormais interdits de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA à la Chine et à la Russie sans licence, ce qui pourrait coûter jusqu’à 400 millions de dollars à Nvidia. La société a maintenant dévoilé l’unité de traitement graphique Nvidia A800, qui est entrée en production au troisième trimestre, comme une autre alternative au GPU Nvidia A100 pour les clients en Chine.

« L’A800 répond au test clair du gouvernement américain pour un contrôle réduit des exportations et ne peut pas être programmé pour le dépasser », a déclaré un porte-parole de Nvidia dans un communiqué à Reuters. La puce a une vitesse d’interconnexion de 400 Go/s, en baisse par rapport aux 600 Go/s de l’A100.

Les fabricants de serveurs chinois et d’autres sociétés du pays font déjà la publicité de l’A800 sur leurs sites Web. En supposant qu’il réussisse, le GPU devrait atténuer l’impact des sanctions sur les résultats trimestriels de Nvidia.