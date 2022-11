Ce trou noir est le plus proche de la Terre jamais découvert : ce que nous savons de Gaia BH1

Grâce au satellite Gaia de l’ESA et au télescope Gemini North, les scientifiques ont découvert Gaia BH1, le trou noir connu le plus proche de la Terre. L’objet défie les modèles physiques.

Crédit : Observatoire international Gemini / NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva / Moteur spatial / M. Zamani

Le trou noir (connu) le plus proche de la Terre vient d’être découvert. C’est un « cœur de ténèbres » avec une masse d’environ 10 fois celle du Soleil, à seulement 1 600 années-lumière de notre planète. C’est un trou noir dormant, ce qui indique qu’il n’est pas détecté par les rayons X car il dévore la matière environnante. Elle est donc pratiquement invisible pour les capteurs des instruments, mais les scientifiques sont parvenus à l’identifier en analysant le comportement de son étoile compagne. Gaia BH1, c’est le nom de l’objet, orbite en fait dans un système binaire autour d’une étoile de séquence principale de type G similaire au Soleil, caractérisée par une température de surface de 5 580°C. C’est le premier trou noir d’étoiles dormantes masse découverte sans équivoque dans la Voie lactée, notre galaxie. Son étude aidera les chercheurs à mieux comprendre les caractéristiques de ces objets fascinants et mystérieux.

La découverte du trou noir le plus proche de la Terre a été réalisée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut Max-Planck d’astronomie à Heildeberg (Allemagne), du Département d’astronomie du Université de Californie, l’École de physique et d’astronomie de l’Université de Tel-Aviv et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par l’astrophysicien Kareem El-Badry, avaient deviné la position d’un potentiel trou noir endormi grâce au satellite Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui avait détecté quelques anomalies dans le mouvement de l’étoile due à l’attraction gravitationnelle d’un objet proche et invisible. Grâce à des enquêtes de suivi menées avec l’instrument Gemini Multi-Object Spectrograph installé sur Gemini North, un télescope situé sur le volcan Mauna Kea dans les îles hawaïennes, les chercheurs ont pu déterminer avec précision les masses des deux objets dans le système binaire, détectant ainsi Gaia BH1.

Le trou noir dormant orbite autour de l’étoile à la même distance que la Terre du Soleil. « Prenez le système solaire, placez un trou noir là où se trouve le Soleil, et le Soleil là où se trouve la Terre, et vous obtenez ce système », a-t-il ajouté. a déclaré dans un communiqué le professeur El-Badry. «Bien qu’il y ait eu de nombreuses détections signalées de systèmes comme celui-ci, presque toutes ces découvertes ont par la suite été réfutées. Il s’agit de la première révélation sans ambiguïté d’une étoile semblable au Soleil sur une grande orbite autour d’un trou noir de masse stellaire dans notre Galaxie », a ajouté le scientifique avec enthousiasme, étant donné le caractère insaisissable et l’aura de mystère entourant ces objets. Comme indiqué, il s’agit du trou noir le plus proche de la Terre jamais identifié. Il a battu le record du système A0620-00 d’environ trois fois au cœur de la constellation de la Licorne, dans laquelle se trouve un autre trou noir de masse stellaire. On pense qu’il y a des millions d’errants dans la seule Voie lactée, mais étant donné son caractère insaisissable, très peu ont été identifiés.

Le nouveau système binaire remet en question certains modèles physiques établis, étant donné que, sur la base des masses des objets impliqués, l’étoile qui a donné naissance au trou noir aurait dû être à une distance plus courte de son compagnon que celle détectée par les scientifiques. « Il est intéressant de noter que ce système n’est pas facilement adaptable aux modèles d’évolution binaire standard. Cela pose beaucoup de questions sur la façon dont ce système binaire s’est formé et combien de ces trous noirs dormants sont là-bas », a ajouté le professeur El-Badry. Le système continuera d’être investigué pour tenter de percer les mystères qu’il garde jalousement. Les détails de la recherche « A Sun-like star orbiting a black hole Get access Arrow » ont été publiés dans la revue scientifique Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.