Sonic Frontiers : comment atteindre le niveau 99 sans effort et en moins de 10 minutes

Sonic Frontiers est maintenant disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Une aventure en monde ouvert où le hérisson et ses amis doivent braver l’inconnu, naviguant entre le monde réel et le cyberespace à la recherche des Chaos Emeralds. Comme vous le savez, le jeu a une progression de personnage et Sonic peut augmenter son attaque, sa défense, sa vitesse et le nombre d’anneaux (santé) qu’il peut porter. Vous voulez tout monter au niveau 99 en un clin d’œil ? Nous vous expliquons comment le faire facilement.

Guide pour accéder rapidement au niveau 99 dans Sonic Frontiers

Que vous souhaitiez débloquer tous les trophées et le platine, ou que vous vouliez vous sentir super fort et rapide pour surmonter les plus grands défis du jeu, vous voudrez passer au niveau 99 sur les statistiques d’attaque, de défense, de vitesse et de limite d’anneau que vous pouvez stocker. . Ce sont des tâches très lourdes pour lesquelles vous aurez besoin d’environ 25-30 heures de jeu et de trouver une véritable montagne d’objets. Cependant, nous pouvons vous aider à y parvenir en moins de 10 minutes !

La clé est dans le mini-jeu de pêche. Comme vous le savez, sur chaque île se trouvent plusieurs portails qui vous emmènent dans le cyberespace (phases classiques), et l’un d’eux donne accès à la zone de pêche où le sympathique Big the Cat vous offre un large éventail de récompenses en échange des jetons. Qu’est-ce que vous obtenez pour chaque prise? Où est l’astuce ? La chose est très simple : vous pouvez acheter des graines de puissance et de cœur pour augmenter l’attaque et la force, et de grandes quantités de Kocos pour pouvoir gravir les niveaux de vitesse et de limite de sonnerie.

La meilleure chose est que tout ce que vous attrapez vous rapporte beaucoup de jetons, et les prix de tous ces articles sont vraiment ridicules. De plus, le mini-jeu de pêche est très simple, puisqu’il suffit d’appuyer sur le bouton X (PlayStation) ou A (Xbox) lorsque le curseur passe sur l’anneau qui apparaît à l’écran. Si vous passez 5 minutes, vous attraperez divers poissons et objets; certains d’entre eux ajouteront de 4 à 48 jetons à votre portefeuille, donc dès que vous en aurez environ 500, vous pourrez les utiliser pour acheter des graines et des Kocos en quantités industrielles.

Un détail à garder à l’esprit est que si vous n’êtes pas trop pressé de débloquer ces trophées et que vous souhaitez le faire de manière encore plus confortable, il est plus productif de pêcher dans le portail de la dernière île, puisque la quantité d’objets que vous pouvez y obtenir est pratiquement illimitée et les captures vous donnent beaucoup de jetons à la fois. Peut-être qu’au lieu de 10 minutes c’est seulement 5…

Bref, lorsque vous avez une poignée de graines et de Kocos, il vous suffit d’aller voir les PNJ qui vous offrent la possibilité de monter de niveau les stats et de leur parler autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre le niveau 99 chez chacun d’eux. Bien sûr, l’ascension en attaque et en défense est automatique et vous recevez les niveaux de coup supplémentaires, tandis que pour la vitesse et la limite d’anneaux, vous devez sélectionner l’option une par une.