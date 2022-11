Top 4 méthodes pour contourner le verrouillage d’activation iPhone/iPad

Apple protège ses appareils iOS comme les iPhones et les iPads par un code de verrouillage. Lorsque vous réinitialiserez votre appareil iOS, il vous sera demandé d’introduire les identifiants Apple ID afin de le débloquer. Mais que se passe-t-il si vous avez oublié vos identifiants Apple ? Dans ce cas, votre iPad/iPhone sera bloqué au démarrage. Mais heureusement, il existe des moyens pour contourner verrouillage d’activation iPad/iPhone.

Découvrez donc 4 méthodes pour contourner le verrouillage d’activation iPhone/iPad.

1. Verrouillage d’activation pour iPhone et iPad

Les appareils iOS sont dotés d’une fonctionnalité appelée Localiser. Si cette dernière est activée, vous pouvez contrôler votre iPhone/iPad à distance. La fonction Localiser mon iPhone permet de le localiser, de le faire sonner, et d’effacer sa mémoire. Ainsi, si votre iDevice tombe entre de mauvaises mains, et que ce voleur veut réinitialiser votre appareil iOS, il lui sera demandé de faire entrer vos identifiants Apple afin de le déverrouiller.

Cependant, il arrive parfois qu’un utilisateur oublie ses identifiants Apple. Pour cela, nous allons vous montrer ci-dessous plusieurs méthodes pour contourner le verrouillage d’activation iPhone.

2. Contourner le verrouillage d’activation iPhone/iPad avec AnyUnlock

AnyUnlock – Déverrouillage iPhone est l’un des meilleurs outils de réparation iOS. Ce logiciel peut cracker le verrouillage d’activation iPhone en quelques clics seulement. En outre, AnyUnlock peut effectuer plusieurs autres tâches comme le déblocage du code de verrouillage, la suppression du verrouillage SIM, désactiver localiser mon iPhone, etc.

AnyUnlock fonctionne sous Windows et Mac, et il est compatible avec les iPads et iPhones qui tournent sous iOS 12 jusqu’à iOS 15.

Voici donc comment contourner le verrouillage d’activation iPad/iPhone via AnyUnlock.

Avant tout, veuillez installer AnyUnlock – Déverrouillage iPhone sur votre ordinateur puis exécutez-le.

Ensuite, connectez votre iPad au PC et tapez sur Contourner Verrouillage Activation.

Après cela, tapez sur Démarrer Jailbreak afin de jailbreaker votre iPhone pour le déverrouiller.

Une fois le Jailbreak réussi, tapez sur Contourner maintenant.

Enfin, cliquez sur Terminé.

3. Contourner le verrouillage d’activation iPhone/iPad avec Localiser mon iPhone

La fonctionnalité Localiser mon iPhone/iPad est la fonction responsable du verrouillage d’activation après une réinitialisation. Donc, si vous réinitialisez votre iPhone via cette fonctionnalité, le verrouillage d’activation sera supprimé. Cependant, vous devez avoir les identifiants Apple ID afin de réaliser cette tâche. Si vous avez déjà connecté votre compte iCloud à votre PC/Mac, vous aurez de la chance qu’ils soient enregistrés sur votre navigateur, et cela vous permet d’utiliser la fonctionnalité. Si ce n’est pas le cas, cette méthode sera inutile pour vous.

Voici donc comment contourner verrouillage d’activation iPhone gratuitement via Localiser mon iPhone/iPad :

Pour commencer, allez sur le site Localiser mon iPhone et connectez-vous.

Ensuite, sélectionnez Localiser.

Enfin, sélectionnez votre appareil puis cliquez sur Effacer l’iPhone/iPad.

4. Connectez au propriétaire pour contourner le verrouillage d’activation iPhone/iPad

Si vous venez d’acheter un iPad d’occasion, veuillez vérifier s’il n’est pas lié à un compte iCloud. Car si c’est le cas, il vous serait demandé de faire entrer les identifiants Apple ID après l’avoir réinitialisé. Dans ce cas, si vous avez toujours le contact du vendeur, contactez-le afin qu’il puisse vous transmettre les identifiants pour déverrouiller votre iPad/iPhone.

5. Contourner le verrouillage d’activation iPhone/iPad avec DNS

Le changement de l’adresse DNS peut changer votre emplacement et cela permet de débloquer votre iPad. Cependant, cette solution n’est pas un moyen définitif pour débloquer votre iPad. Voici donc les étapes à suivre :

Allez sur Réglages et cliquez sur Wifi.

Tapez sur DNS puis changez l’adresse.

Conclusion

De nombreuses personnes ont rencontré le problème du verrouillage d’activation iPad/iPhone. C’est pour cette raison que nous avions rédigé ce guide qui contient plusieurs méthodes. Cependant, si vous voulez connaître notre avis, le meilleur moyen de contourner verrouillage d’activation iPad est AnyUnlock car il ne nécessite pas d’identifiants ni d’opérations faits auparavant. Ainsi, l’outil est très facile à utiliser.

Si ce guide vous a aidé à contourner verrouillage d'activation iPhone/iPad, partagez-le avec d'autres utilisateurs.