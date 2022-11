Comment activer l’image dans l’image sur YouTube Android

Une grande majorité des internautes utilisent YouTube sur leurs appareils. Il est disponible en tant qu’application pour Android et iPhone, et dans le navigateur, les utilisateurs peuvent utiliser YouTube à partir de son site Web. L’application est livrée avec de nombreuses fonctionnalités sur les deux plates-formes. Et PIP doit être l’une des meilleures fonctionnalités. Mais tous les utilisateurs ne peuvent pas utiliser le mode YouTube PiP. Voici comment activer YouTube Picture in Picture sur Android.

Youtube est la plus grande plate-forme pour profiter du contenu vidéo. Il a tout, de la façon de guider et des vidéos de divertissement aux courts métrages. Et en raison de la grande plate-forme, il possède toutes les principales fonctionnalités dont il a besoin. Malheureusement, toutes les fonctionnalités ne sont pas gratuites pour les utilisateurs. Picture in Picture alias PIP est également une fonctionnalité exclusive. Ici, vous apprendrez tout sur le mode PiP pour YouTube Android.

Le mode image dans l’image permet à YouTube de lire une vidéo dans une fenêtre plus petite après la réduction de l’application YouTube. De cette façon, vous pouvez utiliser d’autres applications tout en regardant des vidéos YouTube dans une petite fenêtre sur n’importe quelle partie de l’écran. Ceci est très utile si vous faites du multitâche.

Disponibilité PiP de YouTube

Comme mentionné précédemment, le mode image dans l’image est disponible pour certains utilisateurs et non pour tout le monde. Donc, avant de passer au guide, voyons qui tous les utilisateurs peuvent utiliser le mode PiP.

Le mode PiP est disponible gratuitement pour les utilisateurs aux États-Unis. Cela indique que si vous êtes un utilisateur YouTube Android aux États-Unis, vous n’avez pas besoin d’acheter un abonnement premium.

Mais si vous venez de l’extérieur des États-Unis et que vous souhaitez utiliser la fonction PiP, vous devrez souscrire au plan premium. Vous pouvez donc dire qu’il s’agit d’une fonctionnalité exclusive premium, sauf si vous venez des États-Unis.

Maintenant que vous connaissez les deux conditions d’éligibilité, vous avez peut-être les réponses à des questions telles que pourquoi YouTube PiP ne fonctionne pas sur mon téléphone, si nous pouvons utiliser YouTube PiP sans prime, et quelques autres doutes à ce sujet.

Comment activer le mode PiP sur YouTube pour Android

Si vous êtes un utilisateur premium de YouTube ou un utilisateur gratuit de YouTube aux États-Unis, vous pouvez profiter de l’image en mode image sur votre application Android YouTube. Oui, vous devez effectuer certains réglages pour profiter du mode PiP. Voici comment activer le mode PiP.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone et accédez à applications. Recherchez YouTube et ouvrez-le.

Faites défiler vers le bas et vous trouverez le Image dans l’image option. Appuyez dessus et basculez la bascule sur Activé.

Ouvrez maintenant l’application YouTube sur votre téléphone. Appuyez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit et ouvrez Réglages.

Se diriger vers Général Réglages.

Ici, vous devez activer l’image dans l’image option.



Ça y est, le mode pip est maintenant activé. Il est temps de profiter de YouTube en mode image dans l’image.

Comment utiliser le mode PiP sur YouTube pour Android

L’utilisation du mode Image dans l’image sur l’application YouTube est assez simple. Le seul problème était de l’activer. Et puisque vous avez déjà fait le plus dur, vous êtes prêt.

Lisez la vidéo que vous souhaitez lire sur l’application YouTube. Maintenant, sans mettre l’appareil en pause ni fermer l’application, réduisez simplement YouTube. La vidéo en cours de lecture passera en mode PiP.

Oui, c’est tout ce que vous devez faire pour utiliser le mode pip.

Venons-en maintenant aux commandes, vous pouvez redimensionner et même changer l’emplacement de la vidéo en cours de lecture. Pour redimensionner la fenêtre, effectuez un zoom arrière avec deux doigts, et inversement pour réduire la taille. Pour changer de lieu, appuyez de manière prolongée sur la vidéo et faites-la glisser vers l’endroit où vous souhaitez la déplacer.

Vous pouvez passer au mode YouTube normal en appuyant sur la lecture vidéo et vous trouverez une icône de redimensionnement avec deux flèches. Appuyez simplement sur l’icône et l’application YouTube s’ouvrira. Pour fermer YouTube à partir du mode PiP, appuyez sur l’icône croix X. Il existe également une icône Paramètres qui vous mènera aux paramètres d’informations de l’application YouTube.

C’est donc tout sur la façon d’activer et d’utiliser Youtube Picture in Picture sur les téléphones Android. Si vous avez des questions concernant le PiP, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

