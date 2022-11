Malenia joue dans la meilleure figurine d’Elden Ring que vous n’aurez jamais vue… pour 1 500 euros

Majin Store et RD Studio l’ont encore fait. Spécialisés dans les figurines de collection inspirées d’animes et de jeux vidéo de renom, tous deux ont annoncé ce qui pourrait bien être leur opus magnum. Nous parlons d’une résine de Malenia dont les images parlent d’elles-mêmes. Un hommage comme peu d’autres à la déesse de l’Elden Ring, à l’épée de Miquella, qui pour beaucoup est le boss final le plus difficile et le plus mémorable de tout le jeu. Avec 90 centimètres de hauteur, des réservations déjà ouvertes et une date de lancement estimée pour les quatre derniers mois de 2023, le seul problème est son prix : 1 500 euros.

L’expansion d’Elden Ring est imminente

Que nous ayons fait des comptes et évalué quel rein vendre pour obtenir le chiffre ne parle que du singe Elden Ring que nous avons. Heureusement, la première extension du jeu semble imminente et les dernières rumeurs suggèrent qu’elle sera annoncée aux Game Awards 2022. Le gala de remise des prix de Geoff Keighley aura lieu le 8 décembre et From Software s’affrontera avec God of War Ragnarok, avec qu’il combattra pour obtenir son deuxième GOTY (après Sekiro : Shadows Die Twice).

Dans l’ensemble, les mineurs de données du jeu ont déjà révélé les premiers détails de ce futur DLC et cela ne pouvait pas mieux paraître. On parle de 30 nouveaux boss et ennemis, plus de 15 PNJ, des arènes PvP… et j’en passe. Mais la chose ne s’arrête pas là. Hidetaka Miyazaki, président de From Software, a également assuré qu’il y a une vie derrière Elden Ring et que la société a un autre projet en phase finale de développement. A défaut d’argent pour la figure de RD Studio et Majin Store, rêvons au moins d’un nouveau Souls ou d’une suite directe à l’une des sagas précédentes. La chose de se réveiller déjà si c’est un autre jour.