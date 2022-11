Pourquoi la 5G cause des problèmes aux avions de ligne

Il y a eu un nombre record de rapports de dysfonctionnements des compagnies aériennes, la cause étant des interférences entre les altimètres et la technologie 5G.

Une guerre se déroule actuellement sur les pistes des aéroports américains. D’un côté il y a les compagnies aériennes et la Federal Aviation Administration, de l’autre les opérateurs téléphoniques AT&T (TN) et Verizon (VZ.N). Tout tourne autour des antennes 5G. Selon Airlines for America, il existe un risque d’avoir des avions au sol, des vols annulés, des dysfonctionnements à basse altitude et des accidents lors des atterrissages. Cependant, c’est une anomalie américaine. Dans presque tous les autres pays, la 5G et les aéroports coexistent sans aucun problème.

Les compagnies aériennes ont envoyé une lettre au directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, au secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, à l’administrateur de la FAA, Steve Dickson, et à la présidente de la Commission fédérale des communications (FCC), Jessica Rosenworcel. L’initiative vient d’Airlines for America qui, avec PS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways et FedEx Express, écrit pour mettre en garde contre « une crise aérienne catastrophique imminente ».

Le long combat des compagnies aériennes vers la 5G

Les compagnies de téléphone américaines AT&T et Verizon, après une série de retards (la 5G a effectivement atterri aux États-Unis en 2019) en janvier 2022 ont activé des antennes pour la cinquième génération de technologie mobile. Les retards ont été causés précisément par l’opposition des compagnies aériennes qui considéraient l’installation des tours comme dangereuse.

Selon les deux principaux avionneurs Airbus et Boeing USA, la puissance d’émission des antennes 5G pourrait perturber le fonctionnement normal des radioaltimètres. La FAA a commandé une étude dans laquelle des experts de la RTCA ont signalé que la bande C de la 5G provoque des interférences importantes avec les altimètres radar « sur tous les types d’avions ». Le risque est celui d’un « large impact sur les opérations aéronautiques aux États-Unis, y compris la possibilité d’événements catastrophiques qui pourraient faire plusieurs victimes ».

Même selon le rapport de la FAA, qui analyse 540 rapports d’anomalies sur les radioaltimètres, la 5G compromet le fonctionnement des avions en vol. Les bases de données internes signalant des problèmes d’avions ont enregistré 132 rapports (anonymes) de dysfonctionnements suspectés à bord. Selon l’analyse du Corriere della Sera, environ quatre-vingts de ces cas pourraient être causés par les interférences des antennes 5G des téléphones portables. Désormais, les compagnies aériennes, après des mois de résistance, exigent « que la 5G soit mise en œuvre partout dans le pays sauf à environ 2 miles (3,2 km) des pistes d’aéroport ».

Les dégâts des interférences

« Une action immédiate est nécessaire pour éviter des perturbations opérationnelles importantes pour les passagers aériens, les expéditeurs, la chaîne d’approvisionnement et la livraison des fournitures médicales nécessaires », ont expliqué les compagnies aériennes. La Federal Aviation Administration (FAA) a averti que des interférences potentielles pourraient affecter les instruments sensibles des aéronefs tels que les altimètres et entraver considérablement les opérations par faible visibilité. « En une seule journée, 1 100 vols et 100 000 passagers seraient sujets à des annulations, des détournements ou des retards », indique la lettre. United Airlines a averti que le problème pourrait affecter plus de 15 000 de ses vols, 1,25 million de passagers et des tonnes de fret par an.

La Federal Communications Commission (FCC) a minimisé les conséquences des nouveaux répéteurs, « les opérateurs téléphoniques se sont vu attribuer la bande de fréquence de 3,7 à 3,98 Gigahertz pour la 5G, les radioaltimètres fonctionnent dans le spectre 4,2 à 4,4 Gigahertz ». Par conséquent, il n’y a aucun danger d’interférence directe ».

Cependant, les experts ont également expliqué que le problème est aussi la proximité entre les tours et les smartphones des passagers à bord qui pourraient créer des interférences car elles conduiraient le signal 5G à être particulièrement dirigé vers l’avion.

Quelques exemples de dysfonctionnements

En janvier à l’aéroport de San Francisco, un avion rempli de passagers a actionné les freins un mètre avant de toucher la piste. Quelques mois plus tard, à Los Angeles, un avion commercial a perdu de l’altitude de manière significative lors de la descente car le radioaltimètre indiquait une valeur erronée sur le pilote automatique. Des interférences similaires ont également été enregistrées lors des atterrissages à l’aéroport de Salt Lake City. En juin, cependant, le commandant d’un avion a vu les informations disparaître des écrans du poste de pilotage et, dans le même temps, le système automatique qui régule la poussée des moteurs a été désactivé. Souvent, des valeurs incorrectes apparaissent ou une alarme de collision est déclenchée. Ce ne sont que quelques exemples des problèmes générés par les interférences avec les antennes 5G.

Pourquoi cela n’arrive-t-il qu’aux États-Unis ?

Dans plus de quarante pays à travers le monde, hors États-Unis, la couverture 5G n’a révélé aucun problème. C’est parce que les fréquences de la nouvelle technologie aux États-Unis sont similaires à celles utilisées par les instruments à bord des avions, dans d’autres pays elles ne le sont pas, et c’est là qu’émerge le grand défaut logistique des États-Unis.

En Europe, la bande utilisée pour la 5G est comprise entre 3,4 et 3,8 GHz, aux États-Unis, en revanche, le segment de fréquences radio alloué pour le développement de la 5G est celui compris entre 3,7 et 3,98 GHz, la bande dite C, une fréquence qui est très proche de celle des altimètres et cela génère toujours des interférences.