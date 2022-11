Linge propre : ces trois détergents suffisent

Après le shopping : satisfaite de la nouvelle robe, mais doute que le tissu soit trop sensible et nécessite des soins particuliers ? C’est rarement le cas, car en gros trois détergents suffisent pour que le linge soit à nouveau propre :

détergent puissant

détergent de couleur

lessive laine

Dans les sections suivantes, nous décrivons ce qu’il contient et comment il nettoie le linge.

Les 3 détergents pour tout et pour tous

Le détergent puissant lave particulièrement bien et contient de l’eau de Javel et des azurants optiques. Il est non seulement efficace contre les taches, mais aussi contre les odeurs. J’utilise la lessive forte pour le linge blanc et pour tout ce que je lave à 60 degrés et plus : draps, serviettes et chiffons de nettoyage.

Quoi qu’il y ait dans la machine à laver, l’un des trois détergents fera généralement l’affaire (Photo: )

Le détergent de couleur ne contient pas d’agent de blanchiment et généralement pas d’azurants optiques. Il lave donc plus en douceur qu’un détergent puissant. J’utilise la lessive couleur pour le linge coloré, c’est-à-dire pour le linge coloré que je lave à 30 ou 40 degrés : jeans, T-shirts foncés, slips foncés, chaussettes, bas de pyjama. Le linge blanc deviendrait gris avec le temps.

La lessive pour laine ne contient aucune protéase. Ces enzymes élimineraient les composés protéiques et non seulement attaqueraient la saleté, mais détruiraient également les protéines animales de la laine. Les protéases d’autres détergents matifieraient la laine et la soie terne. C’est pourquoi j’utilise la lessive pour laine pour la poudre de laine épaisse, pour les tricots fins en coton ou en laine vierge et pour mes chemises mérinos fonctionnelles.

javel et azurants optiques

L’agent de blanchiment contenu dans la lessive à base de composés oxygénés est destiné à éliminer les décolorations, en particulier le jaunissement. Ceci est particulièrement souhaitable pour le linge blanc. Avec du linge coloré, cependant, l’eau de Javel entraînerait une décoloration rapide et sévère des couleurs. Par conséquent, un détergent puissant avec et un détergent de couleur sans javellisant font partie de l’ensemble de base de chaque ménage.

Les azurants optiques dans un détergent liquide brillent sous un rayonnement ultraviolet (Image : Latente Flickr/Wikimedia, CC BY-SA 2.0)

Les azurants optiques sont des substances fluorescentes qui absorbent la lumière UV invisible à l’œil humain et émettent la majeure partie de l’énergie sous forme de lumière fluorescente bleue visible. En conséquence, le linge blanc apparaît « plus blanc que blanc » – selon le slogan publicitaire bien connu.

De plus, ils ajoutent une certaine couleur bleue (bleu linge) au linge blanc, qui, en tant que couleur complémentaire, compense optiquement une teinte jaune. Le linge n’apparaît plus décoloré, mais un peu plus foncé. Un blanc légèrement grisâtre est plus agréable à l’œil qu’un blanc plus clair avec une teinte jaune.

détergent noir

Il existe également d’autres détergents. Il s’agit généralement de l’un des trois détergents mentionnés ci-dessus, qui a seulement été adapté et rebaptisé. De cette façon, vous pourrez mieux le vendre.

Les jeans noirs peuvent être lavés avec un détergent noir, mais un détergent de couleur fera l’affaire (Image : )

Un exemple de ceci est le détergent noir. Fondamentalement, il s’agit simplement d’un détergent de couleur optimisé pour le linge très foncé ou noir. Parfois, la base est également un détergent doux. Il n’est donc pas fondamentalement composé différemment et n’apparaît donc pas sensiblement meilleur.

Je lave rarement les articles noirs afin de perdre le moins de couleur possible, et je les trie toujours bien au préalable. De préférence avec un nouveau vêtement, qui peut perdre sa couleur noire lors des premiers lavages et la transférer sur le reste du linge.

Détergent pour linge délicat

Les détergents pour tissus délicats ne contiennent pas d’agent de blanchiment et généralement pas d’azurants optiques. Il est très similaire au détergent de couleur. Il n’y a que plus de savon dans le détergent doux, ce qui crée alors plus de mousse. Cela devrait protéger les fibres fines dans le tambour.

Lorsque vous utilisez des détergents délicats, le lave-linge doit fonctionner avec le programme d’entretien facile ou un autre programme doux – avec le tambour à moitié plein. Un détergent délicat est également recommandé pour le lavage des mains.

Les articles fins peuvent généralement être lavés avec de la laine (Image : Gety Images)

Dans la vie de tous les jours, cependant, cet effet est faible. La Stiftung Warentest ne considère pas l’utilisation de détergents doux comme nécessaire. Les trois détergents ci-dessus font déjà assez bien tout le travail.

Je lave du linge fin dans des couleurs sombres avec une lessive de couleur dans le programme d’entretien facile et trie le linge de manière à ce qu’il y ait le moins d’abrasion possible dans le tambour. Donc pas de jeans ni de fermetures éclair. Je laverais également des pièces particulièrement fines comme la soie dans le programme laine.

Vêtements fonctionnels et couettes en duvet

Ce sont les exceptions à la règle : si vous souhaitez laver une veste fonctionnelle à membrane ou votre couette en duvet, il vous faut une lessive spéciale.

Les vestes d’extérieur doivent être lavées avec un détergent spécial (Image : )

Dans le placard à côté de ma machine à laver se trouvent les trois détergents mentionnés ci-dessus dont j’ai besoin au quotidien. Mais quelque part j’ai aussi une petite bouteille avec une lessive en duvet pour laver mes oreillers de temps en temps.

Ces détergents spéciaux sont absolument nécessaires pour que le duvet redevienne pelucheux et que la membrane de la veste outdoor ne se bouche pas. D’autres détergents sont même nocifs. J’ai également écrit mon propre article sur le dernier sujet : Comment laver correctement les vêtements fonctionnels avec une membrane.

Conclusion : trois détergents suffisent

Chaque vêtement nécessite des soins différents, chaque salissure nécessite une approche différente. Il existe différents programmes sur la machine à laver pour cela, mais aussi différents détergents. Cependant, trois suffisent pour couvrir tous les cas – plus ou moins.

Un bon détergent puissant rend le linge blanc à nouveau blanc et le linge de lit à nouveau propre et hygiénique. Une bonne lessive préserve les couleurs. Une bonne lessive pour laine est douce pour votre linge délicat. Pas seulement de la laine, mais aussi des choses fines comme la soie.

Image en vedette :