Combien de temps dure God of War Ragnarok ? histoire, complétez-la à 100%…

God of War Ragnarök arrive cette semaine dans les stores du monde entier et le fait comme l’un des meilleurs jeux de l’année, avec un 94 dans Metacritic et un 95 dans notre analyse Netcost. Le sort de Kratos, Atreus et de la mythologie nordique est en jeu et les attentes des utilisateurs de PS4 et PS5 sont exorbitantes. L’une des questions les plus courantes est de connaître la durée du jeu pour faire vos pronostics, alors on vous dit ce qu’il faut savoir sans tomber dans des spoils d’aucune sorte.

Combien de temps dure God of War Ragnarok ?

La réponse à la durée de God of War Ragnarök est courte et simple : si vous vous consacrez à l’histoire principale et uniquement à elle, vous pouvez terminer l’intrigue de Kratos et Atreus en 20 heures environ, tant que vous ne vous en écartez pas trop. loin du chemin balisé et ne commencez pas à faire des quêtes secondaires ou d’autres extras. Pendant ce temps, vous aurez terminé l’intrigue concernant Ragnarök et le sort des dieux nordiques.

Combien de temps faudra-t-il pour terminer God of War Ragnarök à 100 % ?

Cette question a déjà plus de miettes, car terminer God of War Ragnarök à 100% ou obtenir du platine dépendra de votre degré de distraction et de votre capacité à résoudre des énigmes et des missions qui ne sont plus si évidentes. Nous avons calculé que pour le compléter au maximum, il est normal que vous partiez, si vous n’utilisez pas de guide, plus de 50 heures, bien que ce soit une estimation et dépendra du temps qu’il faudra pour trouver certains objets de collection.

Missions secondaires et fin de partie dans God of War Ragnarök

God of War Ragnarök est un jeu très riche en contenu, car chacun des neuf royaumes a ses particularités et ses missions. Les secondaires, appelées Favors, sont très intéressantes en termes d’histoire et de surprises, nous vous recommandons donc fortement de les faire car beaucoup d’entre elles sont même supérieures à l’intrigue principale.

De plus, une fois le jeu terminé, un post-jeu s’ouvre dans lequel nous aurons de nouveaux défis et de nouvelles missions secondaires qui ne seront disponibles qu’une fois l’histoire terminée (et qui en valent la peine). En ce sens, il est important de souligner que, comme dans le premier jeu, il y aura des lieux et des actions que nous ne pourrons pas résoudre tant que nous n’aurons pas l’objet ou la compétence spécifique, ce qui nous obligera à revenir dans des lieux passés pour ouvrir de nouvelles voies.

