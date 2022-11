One Piece Odyssey confirme l’arc de l’eau 7 et cela ressemble à un rêve devenu réalité

Il y a de plus en plus de raisons de s’enthousiasmer pour One Piece Odyssey. Après la joie (et la surprise) de pouvoir visiter Arabasta dans le jeu, Bandai Namco a publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce qui confirme la présence d’un troisième et quatrième royaume : Water 7 et Ennies Lobby. Les lieux où se déroule l’un de nos 10 arcs d’histoire de manga et d’anime préférés.

Dans Water 7 et Ennies Loby, le combat historique entre Usopp et Luffy a eu lieu. Aussi le je veux vivre ! de Robin et l’adieu larmoyant du Merry, dont on se souvient encore de la petite voix nous remerciant et disant « j’aurais aimé vous emmener un peu plus loin ». C’était l’arc du premier passage à tabac du mugiwara, l’éveil de Gear Second et le moment où tout le gang a reçu un power up important (tac climatique, point de monstre…). Quand Sogeking et Franky ont rejoint le groupe. Lorsque le gouvernement mondial a été défié et lorsque nous avons rencontré Cipher Pol, avec un Rob Lucci si mémorable qu’il était celui qui était chargé d’ouvrir la bande-annonce sur ces lignes.

Comme pour Alabasta, les niveaux de Water 7 et Ennies Lobby seront accessibles via Waford Island, un coin de Grand Line où se déroule l’essentiel du jeu et qui a été créé pour l’occasion par Eiichiro Oda lui-même. Notre visite dans ces lieux sera comme un « voyage dans le passé ». Nous partirons des souvenirs de Luffy, mais ne pensez pas que nous allons simplement revivre ce qui s’est passé dans leurs arcs respectifs, nous aurons la liberté d’explorer et de découvrir « de nombreux changements et variations ». Ce sera comme si le mugiwara retournait à Water 7 et Ennies Lobby pour la première fois après le saut de temps.

One Piece Odyssey sera mis en vente le 12 janvier 2023 et le fera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Ce sera le premier jeu de la marque depuis longtemps, mais pour LONGTEMPS (trop longtemps) qu’elle abandonnera le genre musou et cherchera fortune parmi les JRPG, où elle garde de nettes réminiscences avec Dragon Quest. Nous verrons si Bandai Namco et ILCA, ses créateurs, les responsables des remakes de Pokémon Perle et Diamant, nous réservent d’autres surprises d’ici le lancement. Je souhaite.