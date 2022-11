YouTube supprime la chaîne d’archives de la WWDC après qu’Apple a publié des test de droits d’auteur

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous pensez qu’Apple pourrait être reconnaissant à un YouTuber qui a archivé des vidéos WWDC remontant à des décennies, vous vous trompez. YouTube a supprimé la chaîne après que Cupertino ait émis plusieurs réclamations pour droits d’auteur sur le contenu.

Le propriétaire d’Apple WWDC Videos, Brendan Shanks, a tweeté qu’Apple avait émis un certain nombre de demandes de retrait en raison d’une violation du droit d’auteur contre sa chaîne.

Les conditions générales de YouTube stipulent que toute chaîne faisant l’objet de seulement trois avertissements pour atteinte aux droits d’auteur est susceptible d’être résiliée, que toutes ses vidéos seront supprimées et que son propriétaire ne pourra pas créer de nouvelles chaînes.

Shanks a tweeté que sa chaîne contenait des centaines de vidéos de conférences mondiales de développeurs (WWDC) remontant au début des années 2000. Shanks a toujours tous les fichiers et descriptions originaux, qu’il déplacera vers The Internet Archive, bien que ce contenu recevra sans aucun doute moins d’exposition que s’il était sur YouTube.

J’ai toujours tous les fichiers originaux (et les descriptions, qui ont demandé beaucoup de travail !), et je vais déplacer les choses vers le @internetarchive. Cela prendra du temps cependant, et malheureusement les vidéos ont beaucoup moins de visibilité lorsque vous n’êtes pas sur YT

— Brendan Shanks (@realmrpippy) 4 novembre 2022