Le RTX 4080 pourrait être lancé avec jusqu’à 40 % de stock en moins que le RTX 4090

Moulin à rumeurs : nous sommes à un peu plus d’une semaine du lancement du RTX 4080. Mais ceux qui attendent avec impatience l’arrivée du 16 novembre voudront peut-être se préparer à la déception car la rumeur dit que la carte atterrira avec des niveaux de stock inférieurs à ceux du RTX 4090.

Comme prévu, le prix élevé du RTX 4090 de 1 600 $ (PDSF) ne l’a pas empêché d’être vendu sur presque tous les sites de vente au détail et de se vendre sur eBay à des prix gonflés. Le RTX 4080 16 Go a un PDSF moins cher de 1 199 $ (vous paierez plus en Europe), il devrait donc connaître une demande plus élevée, mais la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead indique que les sites de ventes anonymes ont confirmé que les niveaux de stock seront de 20 à 40 % inférieurs à le RTX 4090 le premier jour. Comme d’habitude, prenez tout cela avec la dose habituelle de sel.

MLID affirme également que, selon les sources, les sites de ventes recevront moins de réapprovisionnements du RTX 4080 au quatrième trimestre de l’année par rapport au RTX 4090.

On suppose que la principale raison de ces niveaux de stock inférieurs est que Nvidia veut pousser plus de gens vers sa ligne Ampere cette saison des fêtes.

Avec leurs prix en baisse et leur bonne disponibilité, la série RTX 3000 de dernière génération s’est bien vendue récemment. La dernière enquête Steam montre que la RTX 3060 a gagné plus de nouveaux utilisateurs que toute autre carte le mois dernier, tandis que les RTX 3060 Ti, RTX 3070, 3070 Ti et 3080 étaient toutes les dix meilleures. Nvidia a encore beaucoup de stock d’Ampère, donc il ne voudra peut-être pas offrir à trop de gens la possibilité de payer un peu plus pour un RTX 4080.

L’autre problème derrière les niveaux de stock inférieurs est lié à la version 12 Go de la carte. Nvidia devait initialement lancer ensemble le RTX 4080 16 Go et le RTX 4080 12 Go à 900 $ le 16 novembre. Le prix de lancement de 3070 pour ce qui est essentiellement une version nouvelle génération de la même carte a probablement plus à voir avec cela. La décision d’annuler la version 12 Go si près du lancement indique que moins de cartes RTX 4080 seront disponibles.

Il sera intéressant de voir comment les cartes Radeon RX 7000 récemment annoncées par AMD impactent les ventes de Lovelace. La Radeon RX 7900 XTX coûtera 999 dollars lors de son lancement le 13 décembre, soit 200 dollars de moins que la RTX 4080. AMD affirme que les deux cartes sont concurrentes, admettant qu’elle n’essaie pas de se mesurer à la RTX 4090 beaucoup plus chère.