Devise ?????? de Paldea dans Pokémon GO : qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que ça veut dire ? Tous les détails

Le 5 novembre 2022, nous avons reçu le premier teaser de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple dans Pokémon GO via un objet particulier : la pièce ?????? de la région de Paldea. Cette pièce d’or suggère que le contenu des nouveaux jeux Nintendo Switch arrivera dans Pokémon GO en novembre. On vous donne tous les détails juste ci-dessous :

Qu’est-ce que la pièce d’or Paldea dans Pokémon GO ? Comment est-il obtenu ?

À partir de 17 h 00, heure locale, le 5 novembre 2022, juste après la fin de l’événement Dratini Community Day, de nombreux PokéStops ont été teints en orange. Lors de l’interaction avec eux, une conversation entre le professeur Willow et son collègue Cinio de la région de Paldea est apparue, qui est la zone dans laquelle se déroulent les nouveaux jeux vidéo Pokémon : Scarlet et Purple.

Certains PokéStops sont devenus orange ; en tournant les Photodiscs nous obtiendrons des Coins ??????

De plus, en faisant tourner le disque photo PokéStop orange, nous obtenons une pièce mystérieuse qui est ajoutée au sac. Cet objet s’appelle Currency ??????, tel quel. Sa description est « une pièce à l’air mystérieux dont l’origine semble être la région de Paldea ».

Après avoir obtenu la pièce ??????, un ¿nouveau Pokémon particulier ? Suivez-nous

Mais la chose ne s’arrête pas là; Après avoir reçu cet objet, nous pouvons voir comment un nouveau Pokémon nous suit sur la carte du monde. Au toucher, une image de la pièce Paldea apparaît simplement, comme si elle nous demandait plus.

Tout le contenu de Pokémon GO en novembre 2022

Tout cela semble indiquer que le contenu de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple arrivera dans Pokémon GO ce même mois de novembre ; probablement le 27. Nous supposons cela sur la base de la roadmap officielle de Niantic pour le contenu Pokémon GO en novembre 2022; il est prévu pour le 27 novembre 2022 il y a un événement mystérieux dont on ne sait toujours rien.

Le 18 novembre 2022, les nouveaux jeux vidéo Pokémon pour Nintendo Switch seront officiellement lancés, avec lesquels la neuvième génération commence : Pokémon Scarlet et Pokémon Purple.

Dans notre guide Pokémon GO, nous vous donnons toutes les clés du jeu, y compris ce que sont les Raids en novembre 2022.

Sources : Niantic, Pokémon GO