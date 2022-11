AMD admet qu’il n’a pas de concurrent RTX 4090

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors qu’AMD faisait ses valises après sa présentation à Las Vegas hier, PCWorld a interviewé Frank Azor, architecte en chef des solutions de jeu, à propos de la série Radeon 7000 et FSR3. PCWorld répondait également aux questions de son public en direct sur YouTube, et un sujet qui semblait revenir souvent était pourquoi AMD n’avait pas comparé ses nouvelles cartes à la série RTX 4000 dans sa présentation.

« Pourquoi n’avons-nous pas vu Radeon 7000 contre Nvidia, qu’est-ce qui se passe avec ça? » PCWorld a demandé. « As-tu peur ? Que se passe-t-il ? La réponse logique que la plupart des commentateurs suggéraient s’est avérée être la bonne : AMD n’a pas encore de RTX 4080 sous la main pour se comparer, et ne veut pas non plus utiliser les chiffres avancés de Nvidia dans sa présentation.

« Nvidia ne m’a pas encore envoyé de 4080, donc j’attends un peu que ça arrive avant de pouvoir avoir les comparaisons », a ri Azor. « Non, vraiment deux choses : cette carte est conçue pour aller à l’encontre du 4080. Et nous n’avons pas encore de chiffres de référence sur le 4080. De plus, nous ne sommes pas là pour leur offrir du marketing et de la publicité gratuits. Ils n’en ont pas. Je ne mets pas exactement nos repères dans leurs classements, donc je ne vais pas leur rendre service là-bas », a-t-il conclu.

« Avec nos performances actuelles, nous sommes confiants et nous sommes convaincus que nous allons les faire transpirer. »

La Radeon RX 7900 XTX coûtera 999 $ lors de son lancement le 13 décembre. La GeForce RTX 4080 (anciennement le modèle 16 Go, désormais le seul modèle) coûtera 1 200 $ lorsqu’elle arrivera dans les rayons des magasins le 16 novembre. Azor n’a pas tardé à opposer les deux cartes les unes contre les autres et décourager la rivalité entre le 7900 XTX et le RTX 4090, qui est déjà disponible pour 1 600 $.

« Soyons réalistes, [the 7900 XTX] est une carte de 999 $. Ce n’est pas un concurrent du 4090, qui coûte 60% de plus. C’est un concurrent du 4080. Soyons très clairs sur la classe dont nous parlons », a-t-il déclaré.

Il ne semble pas non plus qu’AMD ait quelque chose de plus rapide que le 7900 XTX en préparation pour le moment. Les schémas fonctionnels qui fuient montrent que le 7900 XTX utilise tous les shaders disponibles dans le Navi 31 GCD. Il ne peut pas non plus être cadencé beaucoup plus haut sans abandonner le budget d’alimentation selon des rapports récents qui citent des discussions avec des partenaires constructeurs du conseil d’administration.

Un représentant d’AMD a déclaré à PCWorld dans une interview précédente que le GCD était conçu pour être cadencé jusqu’à 3 GHz sans limitation de puissance ou de température, donc peut-être qu’il pourrait être poussé plus loin avec une consommation d’énergie et un refroidissement de type 4090 – mais AMD semble naturellement réticent emprunter cette voie.

Cependant, si vous souhaitez trouver vous-même les limites du 7900 XTX, EKWB a déjà annoncé sa gamme correspondante de blocs d’eau, battant la plupart des partenaires constructeurs de carte habituels d’AMD. Les modèles Plexi et Acetal coûteront 250 $ et commenceront à être expédiés début décembre.