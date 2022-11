G.Skill dévoile la DDR5-8000 et dépasse le plafond de 10 000 MT/s en ondes

Quelque chose à espérer : G.Skill a récemment dévoilé ses modules DDR5-8000 Extreme Memory High-Bandwidth. La version a également mis en évidence un effort conjoint d’Asus et de G.Skill qui a abouti à un overclocking ultra rapide de 10 000 MT/s. La réalisation, bien qu’impressionnante, nécessitait des configurations de mémoire qui seraient considérées comme loin d’être idéales pour une utilisation quotidienne.

Le communiqué de presse fournissait des informations et des captures d’écran présentant les nouveaux kits DDR5-8000 CL40 et DDR5-7800 CL38 de G.Skill. Les modules ont tous été associés au nouveau 13900K d’Intel sur l’Asus ROG Maximus Z790 Apex, ce qui a permis au kit DDR5-8000 d’atteindre plus de 124 Go/s en lecture et 120 Go/s en écriture dans la référence de mémoire d’AIDA64.

En plus des kits fonctionnant à leurs vitesses nominales XMP 3.0, l’équipe Asus et G.Skill a réussi à overclocker le kit DDR5-8000 à un impressionnant 10 000 MT/s sans utiliser de refroidissement exotique. Cependant, les réglages nécessaires pour atteindre cette vitesse ne sont guère adaptés à une utilisation courante.

L’équipe a été forcée de fonctionner en mode monocanal en n’utilisant qu’un seul module RAM, et les temporisations principales ont été définies de manière nettement supérieure à la configuration standard à deux modules sur les kits 7800 et 8000.

Le déploiement initial de la DDR5 était loin d’être accepté avec amour par la communauté PC. Les premiers utilisateurs qui ont même eu la chance de trouver un kit ont fréquemment rencontré des problèmes de démarrage, de stabilité ou d’autres problèmes liés au BIOS. Même aujourd’hui, de nombreuses cartes dotées de quatre emplacements DIMM rencontrent des problèmes de prise en charge de la DDR5 dans une configuration 4×16. Les vitesses et la latence n’étaient pas considérées comme trop avantageuses par rapport aux modules DDR4 matures, et les gains de performances étaient souvent jugés au mieux minimes.

Les kits DDR5 modernes ont commencé à passer de la « mise à niveau facultative » à la « exigence hardware ». Alors que les plates-formes Intel Alder Lake et Raptor Lake permettent aux utilisateurs de sélectionner des cartes DDR4 ou DDR5, les processeurs de la série 7000 récemment lancés par AMD et les cartes mères de la série x670 obligent les utilisateurs à passer à la nouvelle norme DDR5.

La DDR5 a déjà commencé à mûrir sur la même trajectoire que les versions précédentes de la technologie de mémoire DDR. À mesure qu’elle continue d’évoluer et que les taux d’adoption augmentent, les utilisateurs passant à la nouvelle plate-forme RAM auront la possibilité de profiter de la bande passante plus élevée de la DDR5, de sa consommation d’énergie réduite, de son efficacité et de son évolutivité accrues et de l’augmentation globale des performances.