Symbiogenesis n’est pas Parasite Eve, mais le nouveau NFT de Square Enix

Notre joie dans un puits. Plus il y a de battage médiatique, plus l’annonce finale est difficile. Square Enix avait récemment déposé le nom de Symbiogenesis et les réseaux n’avaient pas tardé à brûler devant l’éventualité qu’il s’agisse du nom de code d’un nouveau Parasite Eve. L’entreprise elle-même avait donné des ailes à la spéculation et tout semblait indiquer qu’Aya Brea reviendrait très bientôt dans nos vies. Mais non, il s’avère que non. Symbiogenesis n’est rien de plus que le dernier pari de Square Enix sur les NFT.

Par le biais d’un tweet, le développeur a présenté Symbiogeneis comme un « projet d’art NFT à collectionner » qui arrivera au printemps 2023. Dans un communiqué de presse connexe, Square Enix parle de l’art Symbiogenèse utilisé comme avatar sur les réseaux sociaux et comme personnage. dans une histoire qui « se déroule dans un monde alternatif où nous devons percer un mystère en accomplissant des missions sur la monopolisation et la distribution des ressources ». Voir, c’est croire. Une critique des NFT s’est transformée en… un NFT.

Il faudra encore patienter pour revoir notre chère Aya, dont on n’a plus entendu parler depuis The 3rd Birthday, une exclusivité PSP lancée en 2010. Il faudra aussi s’habituer à la nouvelle vision business de Square Enix, qui dans la vague des NFT et des cryptos, il vient d’annoncer un projet similaire, Cloud Strife NFT, qui est, comme son nom l’indique, une version numérique… d’une figure physique.

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, a précisé que la société croit fermement que les NFT deviendront une tendance et assure que, malgré la méfiance et l’accueil bruyant des joueurs, « la base d’utilisateurs s’élargira rapidement ». Pour revenir au format NFT, il vaut mieux laisser Parasite Eve tel quel.