Le modem 5G maison d’Apple ne sera pas prêt pour les iPhones 2023 après tout

En bref : cela fait plus de trois ans qu’Apple a officiellement acheté l’activité de modem 5G d’Intel, mais il ne semble pas que Cupertino soit sur le point d’équiper son iPhone d’un hardware de communication interne.

Beaucoup s’attendaient à ce qu’Apple ait sa propre puce de modem 5G prête pour l’iPhone 2023, mais cette roadmap ne semble plus valide. En juillet, Bloomberg a déclaré que l’initiative avait été ralentie par la surchauffe des prototypes et a suggéré que 2024 pourrait être la première date pour un modem Apple. Un mois plus tôt, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a dit sa dernière enquête a suggéré que l’initiative « a peut-être échoué ».

Les commentaires accompagnant le rapport sur les revenus de Qualcomm cette semaine ont indiqué que le fabricant de puces fournira la grande majorité des puces de modem pour l’iPhone de l’année prochaine. Qualcomm ne devait initialement fournir que 20% des puces 5G pour l’iPhone 2023.

Comme le souligne Bloomberg, l’admission n’a guère apaisé les inquiétudes des investisseurs de Qualcomm, car la valeur des actions de la société a baissé de plus de 7,5 % au moment de la rédaction. L’action Apple se négocie actuellement en baisse de 3,6 %.

Apple cherche depuis un certain temps à réduire sa dépendance à l’égard de fournisseurs tiers tels que Qualcomm. La société a accepté d’acheter l’activité de modem 5G d’Intel à la mi-2019 pour 1 milliard de dollars afin de lui donner une longueur d’avance dans le processus de développement. Quelques mois plus tard, Intel a affirmé avoir vendu l’actif avec une perte de plusieurs milliards de dollars et le prétendu fabricant de puces rival Qualcomm les a essentiellement forcés à quitter le marché.

Ce n’est pas la première initiative hardware avec laquelle Apple a lutté.

La société a annoncé un tapis de recharge sans fil aux côtés de l’iPhone X fin 2019. AirPower a été conçu pour recharger sans fil jusqu’à trois appareils à la fois, mais a rencontré de nombreux obstacles techniques au cours du processus de développement. Des rumeurs ont finalement suggéré qu’Apple avait résolu tous les problèmes, mais en mars 2019, Apple a annoncé qu’il avait annulé le projet. C’était la première fois dans l’ère moderne qu’Apple annulait un produit hardware annoncé avant son lancement.