Nft arrive sur Instagram, ils peuvent être exposés et vendus

Le but est de créer un moyen de monétiser sur Instagram, comme sur TikTok. L’objectif est d’attirer les créateurs de contenu et de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Meta a annoncé fin septembre la possibilité de partager NFT sur Instagram, un premier pas qui laissait présager autre chose, un plus gros projet. Et en fait, un peu plus d’un mois plus tard, il déclare ses plans. Créez et vendez des NFT directement sur les plateformes, sans l’aide de services externes.

La phase de test a commencé aujourd’hui, 3 novembre. Pour l’instant, la société n’a impliqué qu’un petit groupe de créateurs aux États-Unis. Les collections Nft sur Meta sont basées sur la blockchain Polygon, mais peuvent également être vendues via des marchés tiers. La fonction « NFT Showcase » d’Instagram, en revanche, a récemment été mise à la disposition des utilisateurs dans plus de 100 pays.

« Tout le monde sur Facebook et Instagram aux États-Unis peut désormais lier leurs portefeuilles et partager leurs objets de collection numériques. Cela inclut la possibilité pour les gens de publier des objets de collection numériques qu’ils possèdent à la fois sur Facebook et Instagram. « , a communiqué Meta. Avec un mouvement, la société de Mark Zuckerberg a rendu les NFT plus sociaux, accessibles et intelligents.

Pourquoi Meta veut-il créer et vendre du NFT ?

L’objectif de l’entreprise est d’offrir de nouvelles options de monétisation aux créateurs de contenu et aux influenceurs travaillant avec les médias sociaux. En effet, en permettant la création et la vente de Nft directement sur Instagram, les utilisateurs pourront recevoir des dons pendant le Reel, comme cela se passe sur TikTok. Dans cette optique, Meta a annoncé lundi qu’il étendait le lancement du mode professionnel, qui donne accès à certains outils et options de monétisation, tels que le système d’échange de devises virtuel Stars et la possibilité d’envoyer des cadeaux (une façon dont les fans donnent de l’argent aux créateurs).

Un système très similaire aux pièces TikTok ou à la fonctionnalité Super Thanks de YouTube. C’est un moyen à la fois de suivre la concurrence et d’attirer des créateurs sur Instagram. En revanche, les intentions d’Adam Mosseri, responsable d’Instagram, étaient clairement évidentes et déclarées. « Nous devrons repenser ce qu’est Instagram parce que le monde change rapidement et nous devrons changer avec lui », a-t-il posté l’année dernière.