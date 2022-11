CoD Modern Warfare 2 : qu’est-ce que le mode Invasion et comment ça marche

Call of Duty : Modern Warfare 2 prolonge son package habituel d’expériences dans la saga. L’intelligence artificielle rejoint la bataille avec le reste des joueurs dans le soi-disant mode Invasion. D’une certaine manière, l’étude cherche à compléter la guerre terrestre classique d’une manière où les néophytes sont plus susceptibles de s’intégrer au combat. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur lui.

Qu’est-ce que le mode Invasion dans CoD Modern Warfare 2 et comment ça marche ?

Le mode Invasion oppose deux équipes de 20 joueurs tout en étant accompagnés d’escouades contrôlées par l’intelligence artificielle. L’objectif principal est d’atteindre 2 000 points en équipe ; le premier à le faire gagnera la partie, ou celui qui en aura le plus avant ce nombre à la fin du chronomètre.

Vous gagnerez des points pour chaque kill que vous obtenez, chaque véhicule que vous désactivez ou chaque séquence de kill ennemie que vous détruisez. Au centre de l’écran, vous verrez le compteur de points que vous avez ajouté au casier de votre équipe en fonction de ce que vous avez réalisé à ce moment précis.

Il y a plusieurs moments clés pendant le jeu qui ne devraient pas passer inaperçus. Vous verrez des avis ajoutant du muscle militaire à votre équipe, que ce soit sous la forme de nouveaux cuirassés, de packages de soins ou d’escadrons d’IA débarquant en renfort. Profitez-en avant qu’un rival ne puisse les voler.

Votre équipement doit être en fonction du type de mode auquel vous êtes confronté. Dans ce lien, nous vous disons quelles sont les meilleures armes disponibles en multijoueur pendant la pré-saison. Compte tenu de la durée des combats, il est préférable de tirer avec un fusil d’assaut ou un fusil de sniper, surtout ce dernier. Dès que vous placez un judas à zoom de haut niveau vous pourrez couvrir plus facilement des zones. N’oubliez pas qu’à partir de la poitrine, vous n’aurez besoin que d’une seule balle pour tuer, tant que la portée de votre fusil de sniper est adéquate. Profitez de Gunsmith 2.0 pour ajouter des accessoires qui donneront un coup de fouet à votre arme.

