Les versions PC et console de Fortnite reçoivent le tutoriel mobile cinq ans plus tard

Il est arrivé sans faire grand bruit, mais le mode Tutoriel de Fortnite Battle Royale, exclusif aux versions mobiles jusqu’à présent, est désormais disponible sur consoles et PC. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le Tutoriel, qui arrive pendant la saison 4 de Fortnite :

Fortnite : le tuto mobile débarque sur consoles et PC cinq ans après

Le patch 22.30 de Fortnite, sorti le 11/01/2022, a apporté des nouvelles juteuses telles que les skins de Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo de Star Wars. Parmi toutes ces nouveautés de poids, le mode Tutoriel a également été ajouté sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch, qui n’était jusque-là disponible que dans les versions Android et iOS. Il s’agit de la version mise à jour au début du chapitre 3, car elle comprend des mécanismes de sprint tactique et d’escalade. Nous pouvons le voir depuis l’onglet Découvrir, dans la section « Depuis Epic ».

Le mode didacticiel Fortnite apparaît désormais sur consoles et PC dans le menu Découvrir

Bien sûr, gardez à l’esprit qu’au moment où nous écrivons cette news, il semble qu’elle ne soit pas disponible pour tous les joueurs et sur toutes les plateformes, c’est pourquoi nous pensons qu’il s’agit d’une « nouveauté » qui s’introduit petit à petit .peu jusqu’à ce que tous les joueurs puissent en profiter.

Concernant le tutoriel lui-même, il s’agit d’un circuit d’entraînement dans lequel le jeu explique toutes ses mécaniques : de s’accroupir à viser et tirer. Ne vous attendez pas à quelque chose de particulièrement élaboré, surtout si vous avez déjà de l’expérience dans le jeu. Cependant, c’est un ajout que les joueurs novices apprécieront.

Dans le didacticiel Fortnite, nous apprendrons toutes les bases du jeu

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration