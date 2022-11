RDNA 3 entrant : regardez AMD dévoiler les cartes graphiques Radeon RX 7000 à 13h PT / 16h HE

Quelque chose à attendre: Aujourd’hui est le jour où AMD tente de répondre à la série RTX 4000 de Nvidia avec ses propres cartes graphiques de nouvelle génération: la gamme Radeon RX 7000 alimentée par RDNA 3. L’équipe rouge diffuse en direct son événement « Together We Advance_Gaming » à 13h PT / 16h HE, et vous pouvez regarder le tout ici (en haut).

AMD devrait présenter deux de ses nouvelles cartes graphiques RDNA 3 basées sur le GPU Navi 31 plus tard dans la journée : la Radeon RX 7900 XTX 24 Go et la Radeon RX 7900 XT 20 Go. Nous avons récemment vu de prétendues images divulguées du produit phare.

AMD a confirmé que ses nouvelles cartes n’utiliseront pas le connecteur 12VHPWR associé au problème de fusion des adaptateurs d’alimentation quadruple 8 broches à 16 broches fournis par Nvidia.

Selon les rumeurs, la Radeon RX 7900 XTX comporterait 12 288 processeurs de flux et un bus mémoire de 384 bits, ainsi qu’une douzaine de puces de mémoire GDDR6 de 16 Gbit fonctionnant à 20 Gbit/s pour un total de 24 Go de VRAM avec 960 Go/s de bande passante. Le TDP devrait être de l’ordre de 350 watts.

Quant au GPU Navi 31 trouvé dans les deux cartes, il est dit qu’il présente une conception de module multi-puces avec une matrice de calcul graphique et six matrices de mémoire. La Radeon RX 7900 XTX embarque le GPU complet, tandis que la RX 7900 XT a une version réduite avec 10 752 processeurs de flux et un bus mémoire 320 bits. Ce dernier dispose également de dix puces mémoire 16 Gbit GDDR6 fonctionnant à 20 Gbps pour un total de 20 Go de VRAM GDDR6 et de 800 Go/s de bande passante.

Joignez-vous à nous le 3 novembre pour le dévoilement de #RDNA3 et la première mondiale de nouvelles images passionnantes de @CallistoTheGame, @Forspokenun aperçu de quelque chose d’incroyable de nos amis de @Ubisoftet bien plus encore… En direct à 16h sur : https://t.co/GE89dZgxqF pic.twitter.com/Yuy4BpRz94 — Radeon RX (@Radeon) 2 novembre 2022

AMD indique que RDNA 3 utilisera le processus de nœud 5 nm de TSMC, prendra en charge l’encodage AV1 et, contrairement à la série RTX 4000 de Nvidia, est livré avec DisplayPort 2.0. La société affirme que l’architecture offrira une augmentation de 50 % des performances par watt par rapport à RDNA 2 grâce à une nouvelle génération d’Infinity Cache, une conception de puces inspirée des récents processeurs Ryzen, un pipeline graphique optimisé et des unités de calcul repensées.

Un leaker affirme que la Radeon RX 7900 XTX 24 Go ne pourra pas rivaliser avec la RTX 4090 en termes de performances rasterisées et ray-tracées, mais AMD cherche à offrir aux joueurs des prix beaucoup plus attractifs. Nous découvrirons ce que le Dr Lisa Su a prévu dans quelques heures.