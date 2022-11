God of War Ragnarök présente tous ses modes graphiques en détail sur PS4, PS4 Pro et PS5

Dans quelques jours avant que Kratos et Atreus ne commencent à trancher la tête des dieux nordiques, Santa Monica Studio a découvert tous les paramètres graphiques de God of War Ragnarök, différents selon que les joueurs y jouent sur PS4, PS4 Pro ou PS5. En plus des modes graphiques habituels (performances, qualité), ils prennent également en compte des fréquences d’images plus élevées ou VRR (câble HDMI 2.1 et téléviseur ou moniteur compatible requis).

Tous les paramètres graphiques de God of War Ragnarök

PlayStation 5

Améliore les performances :

1440-2160p

Objectif 60 FPS

Prend en charge les performances + HFR

1440p

60 FPS déverrouillé

Favorise les performances + HFR + VRR

1440p

60 FPS déverrouillé

Favorise la qualité

2160p (4K natif)

Objectif 30 FPS

Favorise la qualité + HFR

1800-2160p

Objectif 40 FPS

Favorise la qualité + HFR + VRR

1800-2160p

Objectif 40 FPS

Playstation 4

Améliore les performances (PS4 Pro)

1080-1656p

30 FPS débloqué

Favorise la qualité (PS4 Pro)

1440-1656p

Objectif 30 FPS

Standard

God of War Ragnarök sera mis en vente le 9 novembre sur PS4 et PS5. Ces derniers jours, certains stores ont commencé à vendre le jeu. Sony Santa Monica a donc averti les joueurs d’éventuels spoilers et a recommandé de désactiver les mots-clés sur Twitter.

Le réalisateur de God of War (2018) et producteur de la suite a déploré la situation et a exprimé sa frustration à ce sujet. Heureusement, il ne reste que quelques jours à la hache et aux Lames du Chaos pour entamer la danse de la guerre.

« Un store vend le jeu presque deux semaines avant sa sortie, juste décevant », a-t-il écrit sur Twitter. « J’ai l’impression que tout le monde doit esquiver les spoilers. Si vous voulez jouer équitablement, c’est complètement stupide de devoir faire ça, ce n’est pas comme Sony Santa Monica l’aurait voulu. »

