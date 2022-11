Les Playstation Vr2 Ne Sont Pas Chères

Un total de 4 caméras externes ont été incluses qui permettent la surveillance des lunettes et des commandes, afin de nous situer dans l’environnement et de ne pas avoir besoin d’une webcam supplémentaire qui nous surveille en permanence. Mais, en plus, une caméra infrarouge a été incluse à l’intérieur qui sera chargée de suivre nos yeux, afin que le spectateur sache quelle zone de l’écran nous regardons pour y offrir la meilleure qualité d’image et libérer le CPU et la charge GPU à la périphérie, là où nos yeux ne regardent pas.

À cela, nous devons ajouter les nouveaux contrôles inclus dans le pack initial. Ces commandes sphériques disposent de tous les boutons nécessaires pour pouvoir interagir dans les jeux et les applications, et intègrent également des gyroscopes et des capteurs capacitifs et infrarouges pour savoir si nous touchons les boutons ou les approchons.

PlayStation VR2 face à la concurrence

En voyant la carte de motivation proposée par le visualiseur PlayStation, il n’y a pas d’autre choix que de la comparer avec la concurrence pour voir où elle en est exactement. Les Meta Quest 2 sont les lunettes de réalité virtuelle les plus populaires du moment grâce à leur indépendance et leur catalogue complet. Son prix est de 449 euros, mais l’écran est LCD avec 1 832 x 1 920 pixels par œil et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz.

Le nouveau Meta Quest Pro est également engagé dans la réalité mixte avec des caméras externes et un nouveau processeur beaucoup plus puissant, mais l’écran est toujours LCD avec une résolution de 1 800 x 1 920 pixels par œil. Son prix de 1 799 euros le place à un niveau stratosphérique.

Côté HTC, les VIVE Focus 3 pourraient être les lunettes qui ressemblent le plus à la PlayStation VR2 en termes de résolution, puisque son double écran LCD offre 2 448 x 2 448 pixels par œil. Le champ de vision est légèrement supérieur avec 120 degrés (110 en PS VR2) et le taux de rafraîchissement reste à 90 Hz. Mais bien sûr, son prix est de 1 451 euros, soit plus du double de celui de Sony.

Il en va de même pour les VIVE Pro 2. Considérées comme les meilleures lunettes de réalité virtuelle pour le public exigeant, elles disposent de deux phares de positionnement et d’un double écran LCD RVB de 2 448 x 2 448 pixels par œil avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il couvre 120 degrés de vision sur le terrain et offre une certification audio Hi-Res. Il a tout, mais son prix est de 1 439 euros.

Le concurrent le plus direct que nous avons pu trouver est le Valve Index, les lunettes de réalité virtuelle de Valve qui ont des écrans LCD RVB de 1 440 x 1 600 pixels. La résolution est toujours inférieure à celle de la PlayStation, mais elle offre 120 Hz et une évolutivité très intéressante, car elle dispose de voyants de positionnement en option et d’un port d’extension USB 3 qui pourraient offrir de nombreux avantages à l’avenir. Le prix de la visionneuse avec la manette est de 799 euros, ce qui en fait le produit le plus proche du prix PlayStation (mais toujours nettement plus cher).

Comparaison entre PlayStation VR et PlayStation VR2

Mais s’il y a une comparaison que nous devons faire, c’est bien le prix qu’avait le PlayStation VR lors de son lancement initial sur PS4. Les premières lunettes de réalité virtuelle PlayStation sont arrivées sur le marché pour 399 euros, bien que si vous vouliez la meilleure expérience, vous deviez payer 499 euros pour obtenir le kit comprenant les contrôleurs PlayStation Move.

On parle d’une augmentation de 100 euros sur deux produits à 6 ans d’intervalle. Compte tenu de l’inflation subie l’année dernière et de l’engagement technologique que Sony soulève à cette occasion, cela ne semble pas être une différence aussi abyssale. A cette époque, les alternatives passaient par les HTC Vive, qui étaient plus avancés de par le positionnement de leurs phares, mais qui avaient un prix de 800 euros. Comme vous pouvez le voir, l’histoire se répète.

La PlayStation VR2 est-elle chère ?

Vu le vu, les PlayStation VR2 ne sont pas chères. On pourrait dire qu’aucune des options disponibles sur le marché ne dépasse les spécifications des lunettes de Sony, donc, au niveau technique, le prix est imbattable. Beaucoup seront soutenus par l’opinion qu’après avoir dépensé 500 euros sur une console cela n’a aucun sens d’en dépenser 600 sur un « accessoire », mais il faut aussi penser que les modèles de visionneuses VR les plus exigeants nécessitent un matériel PC assez puissant, avec ses prix correspondant astronomique.

En bref, s’adapter à la réalité virtuelle coûte très cher par rapport aux expériences traditionnelles, mais dans ce monde, la PlayStation VR2 est le meilleur produit que vous puissiez acheter, son prix semble donc tout à fait correct. Alors non, les PlayStation VR2 ne sont pas chers, ce qui coûte cher, c’est la réalité virtuelle.