Call of Duty: Modern Warfare 2 intégrera des matchs classés en 2023

Treyarch ouvre la voie à l’arrivée des matchs classés dans Call of Duty : Modern Warfare 2, mais les joueurs devront encore patienter pour en profiter. Cela a été révélé par l’étude dans une publication sur Twitter, où il a été rapporté que le jeu classé sera lancé l’année prochaine 2023. Le développeur d’Activision Blizzard fournira plus de détails à l’avenir, bien qu’ils aient mentionné certaines des nouvelles qui sera ajouté.

Les modes compétitifs, les divisions de classement basées sur les compétences des joueurs, les statistiques classées ou le tableau des 250 meilleurs joueurs seront mis en œuvre parallèlement aux matchs classés.

Treyarch a annoncé qu’il retirerait les jeux de qualification de Call of Duty : Vanguard et Call of Duty Black Ops : Cold War à partir de ce mois-ci.

Modern Warfare 2 étoiles dans une première record

Chiffres records dans Call of Duty: Modern Warfare 2. Activision Blizzard a célébré le triomphe du nouvel opus de son jeu de tir vedette lors de ses premiers jours sur le marché. Avec plus de 800 millions de dollars obtenus de ventes à travers le monde, ce chapitre s’impose comme le best-seller de toute la saga durant le week-end.

Bien que le jeu vienne tout juste de sortir, la première polémique a déjà éclaté. La ressemblance raisonnable avec un vrai hôtel d’Amsterdam a attiré les critiques du directeur de l’hôtel Conservatorium, qui a exprimé son malaise à ce sujet. « Nous ne soutenons pas les jeux vidéo qui semblent encourager l’usage de la violence, c’est quelque chose qui ne reflète pas nos valeurs et nous regrettons notre apparence apparemment indésirable », a-t-il expliqué.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Chez Netcost, nous avons déjà joué le jeu en profondeur, ce que nous reflétons dans notre analyse. Alejandro Castillo, qui s’est chargé du texte, nous a également apporté ses sensations dans le programme 7 de la saison 16 de MeriPodcast.

Source | Treyarch