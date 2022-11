Qui sont les personnages les plus forts et les plus puissants de Star Wars ?

Empereur Palpatine / Dark Sidious

Palpatine fait partie de ces personnages qui continuent de faire des ravages même après la mort. Car… qu’on aime ou pas la dernière trilogie de la saga, la vérité est que l’empereur n’avait pas dit le dernier mot jusque-là.

La principale victime de Palpatine est son propre maître, Dark Plagueis. Il le laisse tomber lui-même à l’opéra tout en attirant Anakin du côté obscur. Peu de temps après, révélant son vrai visage, Dark Sidious éliminerait trois maîtres Jedi en une seule séance. Il a également démontré sa puissance en tirant des éclairs de ses mains, ainsi que sa capacité avec un sabre laser.

Objectivement parlant, Palpatine est bien plus puissant que Dark Vador. En fait, selon George Lucas lui-même, Vader ne pourrait jamais être plus fort que Palpatine à cause de ses amputations. Cela ne veut pas dire que, dans un moment de faiblesse, Vador l’a achevé. On pourrait dire qu’il a fait la même erreur que son professeur.

Luke Skywalker

Bien qu’il n’ait pas suivi d’entraînement à la Force aussi jeune que son père, Luke a prouvé dans la trilogie originale qu’il avait un pouvoir au-delà de Dark Vador. D’abord, parce qu’il parvient à éviter de tomber du côté obscur. Et d’autre part, parce que non seulement il parvient à le vaincre, mais il le convainc aussi de sortir des ténèbres.

Dans la trilogie moderne, les pouvoirs de Luke sont dans une autre dimension. Vous pouvez même vous battre sur un front, à des milliers d’années-lumière, sur une autre planète. Une partie de son pouvoir finit par se développer au moment de sa mort, lorsqu’il devient un esprit de la Force.

Yoda

Cet adorable vieil homme avait non seulement des capacités impressionnantes avec la force, mais savait aussi s’en servir pour entraîner des générations et des générations de nouveaux Jedi.

Dans l’épisode III, Yoda est le premier à poursuivre Palpatine pour l’arrêter. En fait, sa sagesse est plus que suffisante pour lire tous les plans du futur empereur. Yoda l’appelle même à l’époque Dark Sidious.

Bien que Yoda ne soit pas à cette époque dans une forme physique redoutable, le grand professeur fait face aux Sith et ne lui facilite pas la tâche. L’affrontement est en tableaux : Palpatine disparaît et Yoda s’introduit dans les canalisations électriques pour avertir le reste des Jedi.

Tenebrae / Dark Vitiate

Il maîtrisait la Force depuis qu’il était enfant. En fait, pour lui, c’était comme un jouet. À l’âge de dix ans, il a réussi à arracher le pouvoir de la Force à son propre père. Une fois transformé en Dark Tenebrae, ce Sith pouvait utiliser les autres comme s’ils étaient des marionnettes. Pour cette raison, il est devenu un empereur Sith de l’Ancienne République.

Le père

Ce personnage a été développé en profondeur dans Star Wars : The Clone Wars. Il était un descendant des Célestes et sa mission était d’équilibrer le côté lumineux et le côté obscur de la Force.

Le Père peut librement se téléporter dans la galaxie. Il peut dépouiller ses enfants de leur corps, effacer des souvenirs et même arrêter un sabre laser à mains nues.