WhatsApp s’ouvre aux méga-groupes : vous pouvez désormais créer un chat avec un millier de personnes et lancer des sondages

L’application Meta vise à concurrencer Discord et Slack – la fonctionnalité Communautés arrivera dans la prochaine mise à jour. Les appels vidéo ont également changé : ils peuvent désormais accueillir un maximum de 32 utilisateurs.

Les premières traces sont apparues dans le labyrinthe Beta en avril dernier. La fonctionnalité Communautés s’ouvre désormais au grand public. WhatsApp tente de repousser ses limites pour entrer sur le même marché que Slack et Discord, le logiciel spécialisé dans la gestion de grands groupes d’utilisateurs. Aussi pour le travail. Le mode Communautés fonctionne comme un agrégateur de groupes liés, tous réunis dans un seul espace.

Prenons l’exemple, que nous connaissons, d’un journal comptant des dizaines d’employés. Avec la fonction Communautés, il sera possible de voir tous les groupes des différentes rédactions sur le même écran. Cela permettra aux administrateurs de passer plus facilement d’un groupe à un autre et pourra envoyer des messages à tous les groupes. Meta garantit que même avec cette fonction, le chiffrement de bout en bout pour les chats restera actif.

META | L’aperçu de la nouvelle fonctionnalité Communautés sur WhatsApp

Mark Zuckerberg a également pris la parole pour présenter les communautés : « Meta offre à ces communautés d’utilisateurs un niveau de confidentialité et de sécurité qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs. Toutes les alternatives disponibles aujourd’hui nécessitent l’utilisation d’une application ou d’un éditeur de logiciels avec une copie de leurs messages. Nous pensons qu’un niveau de sécurité plus élevé est nécessaire, comme celui offert par le chiffrement de bout en bout ».

Comment les groupes changent

Meta, la société dont WhatsApp fait partie, a expliqué que Communautés n’est pas la seule fonctionnalité qui sera introduite sur l’application de messagerie. Dès que la nouvelle mise à jour de l’application sera distribuée, il sera possible d’augmenter le nombre maximum de membres d’un groupe de 512 à 1024. Et pas seulement. Le nombre maximum d’utilisateurs pouvant participer aux appels vidéo change également : il sera désormais de 32.

Comment fonctionnent les sondages

Les utilisateurs seront autorisés à publier des sondages dans les chats. À partir des images publiées par Meta sur cette fonction, nous pouvons voir à quel point le design est le même que celui que nous avons connu sur d’autres plates-formes. Vous aurez le choix entre plusieurs options, des barres indiquant quelle option recueille le plus de votes et des informations vous permettant de voir les votes de chaque utilisateur.

META | L’aperçu des sondages qui seront disponibles dans le chat