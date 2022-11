EA confirme un gros lancement pour avant avril et tout le monde pense à Star Wars Jedi : Survivor

Ni Respawn Entertainment ni Electronic Arts n’ont officiellement confirmé de date de sortie pour Star Wars Jedi: Survivor, mais la suite de Fallen Order devrait sortir en 2023. Maintenant, lors d’une réunion financière, EA a révélé qu’il avait une « grande IP » devant sortir avant le 31 mars de l’année prochaine (fin de l’année fiscale), tant ont pensé au titre d’action-aventure des créateurs d’Apex Legends et de Titanfall 2.

La société nord-américaine a informé que la propriété intellectuelle à laquelle ils se réfèrent sera révélée plus tard, lorsque sa date d’arrivée sera plus proche. Pour l’instant, il faudra attendre que les développeurs se décident à lancer la campagne de marketing et de communication du produit.

« La nature du marketing dans notre industrie a considérablement changé au cours des cinq ou six dernières années », a justifié Andrew Wilson par rapport à la « grande propriété intellectuelle » qui reste encore entourée de secret. « Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons lancé Apex Legends, nous n’en avons parlé à personne jusqu’à 48 heures avant que la communauté ne puisse y jouer. » Cependant, un produit gratuit comme le jeu vidéo de Respawn Entertainment a des besoins différents de ceux d’un produit solo comme Jedi : Survivor.

Le retour de Cal Kestis, chevalier Jedi

Le jeu vidéo reprend l’histoire de Cal Kestis, l’ancien Padawan qui a laissé derrière lui sa vie de Jedi et a tenté de passer inaperçu auprès de l’Empire Galactique… sans succès. Sa couverture brisée, Cal a été contraint de fuir, bien qu’il ait fini par rejoindre un groupe de survivants pour lutter contre la tyrannie de Palpatine. La galaxie est dans une période critique, mais l’étincelle de la rébellion a commencé à germer. Les défis seront encore plus complexes.

Star Wars Jedi : Survivor sera disponible exclusivement pour la nouvelle génération, c’est-à-dire PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | Eurogamer