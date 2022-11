IPStank produit des Batteries et Générateurs solaires pour l’Europe

Les batteries et panneaux solaires rencontrent un succès fulgurant en Europe. Plusieurs raisons expliquent l’attrait des consommateurs à ces produits actuellement. Les habitants du « vieux continent » sont très attirés par les énergies renouvelables car celles-ci répondent à plusieurs problématiques. Avec une batterie et un panneau solaire, vous pouvez faire face à la pénurie d’électricité et affronter les coupures de courants prévue pour cet hiver. Vous êtes également apte à partir en camping en étant autonome en alimentant et rechargeant la multitude d’appareils qui vous accompagnes (drone, caméra, ordinateur portable, lumière, frigo, chauffage…). Vous pouvez aussi travailler en extérieur et recharger les batteries de différents outils. Enfin, il est possible de charger le générateur pendant les heures creuses pour réduire votre facture d’électricité.

Pour tous ces besoins, les batteries et panneaux solaires sont en plein essor actuellement et de nombreuses sociétés tentent de se faire une place sur le marché. IPStank est l’une des marques pionnière dans ce domaine et propose des produits adaptés avec des batteries transportables allant de 600W à 2400w, et des panneaux pliables pouvant capter jusqu’à 960W d’énergie solaire.

Qui est IPStank ?

IPStank a été fondée en 2015 et est l’une des marques les plus populaires de Weled Power Group qui est un fournisseur d’énergie mondial de marques célèbres. La société s’est spécialisée dans les stations d’alimentation portables et fournit une solution de charge pour répondre aux besoins occasionnels de consommation. IPStank a lancé la première station d’alimentation portable au lithium en 2017 et a dévoilé son système solaire de série pour alimenter les maisons en 2019.

Dédiés à un contrôle strict de la qualité et à un service client attentionné, les membres de leur personnel expérimenté est « toujours disponibles pour discuter de vos besoins et assurer la pleine satisfaction du client ». Le service OEM/ODM est proposé et l’entreprise a obtenu le système de certification ISO9001. Tous les produits disponibles ont leurs propres certificats de brevet.

Selon les exigences spécifiques des entreprises, IPStank personnalise les solutions de centrales électriques et de panneaux solaires pratique pour faciliter le développement des projets clients.

Ce constructeur possède une usine professionnelle composée d’équipements de production avancés, une ligne de production spécialisée et une équipe de R&D propre. Le siège d’IPStank est situé à Shenzhen, l’une des plus importantes villes centrales chinoises. Chaque année, plus de 1 000 personnes de divers pays, clients et institutions gouvernementales viennent leur rendre visite.

Avantages d’une station électrique solaire

Une centrale solaire ne fait aucun bruit lorsqu’elle fonctionne, contrairement à une centrale à gaz. Cela permet de camper en toute tranquillité et de profiter de la beauté de la nature tout au long du séjour. Une petite centrale électrique portable a la capacité de charger tous vos gadgets sans faire de bruit et sans perturber la tranquillité du camping. De plus, cette centrale fonctionne à l’énergie solaire et ne consomme pas de combustibles fossiles. Cela signifie qu’il n’y a pas de polluants émis par la station.

Contrairement aux générateurs à gaz, les centrales solaires ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Vous n’avez pas à vous soucier de transporter de l’essence ou du monoxyde de carbone. Les centrales portables ne prennent pas beaucoup de place et peuvent être facilement installées dans la voiture.

De plus, il est aussi facile que possible de recharger la station d’énergie avec la lumière du soleil. Placez la station à un endroit où la surface entre en contact avec un maximum de lumière afin qu’elle puisse absorber suffisamment d’énergie pour charger vos gadgets même la nuit. Les batteries sont de haute capacité et peuvent vous soutenir même par temps nuageux. Les ordinateurs portables, les lampes, les téléphones et même un mini-frigo peuvent maintenant vous accompagner lors de votre voyage de camping, car vous n’avez pas à craindre que leur charge s’épuise, grâce à une station d’énergie solaire portable.

IPStank possède des batteries dimensionnées pour répondre à plusieurs scénarios d’utilisation. Les batteries solaires de la marque sont disponibles en différentes déclinaisons, 600W, 1200W, 1800W, 2400W. Nous allons voir ce dernier modèle en détail ci-dessous, et vous pouvez retrouver tous les produits sur le site officiel de la marque : www.ipstank.com

Intéressant, lorsqu’on achète un ou plusieurs kits de générateurs solaires nous obtenons directement ces produits à prix de gros ! Pour cela, il m’a suffi de contacter IPStank afin de profiter d’un prix forcément plus intéressant que la concurrence. Cerise sur le gâteau, le service est entièrement en français et la livraison se fait à domicile.

IPStank 2400W

La batterie IPStank 2400W en combinaison avec un panneau solaire crée un système de générateur solaire respectueux de l’environnement. Elle fournit une énergie sûre, propre, non polluante et renouvelable. De plus, même si ce modèle est utilisé et rechargée tous les jours, la batterie du générateur solaire durera environ neuf ans.

Caractéristique de l’IPSTANK 2400W :

1. Durable et plus économique

L’IPStank 2400 utilise une batterie au phosphate de fer lithié (LiFePO4) plus sûre et plus durable. Par rapport à la batterie ternaire au lithium, qui perd environ 20 % de sa capacité de charge après 500 cycles. Les batteries LiFePO4 durent plus de 3500 cycles de charge avant de tomber à 80 % de leur capacité restante.

Cela signifie que vous pouvez la recharger tous les jours, elle continuera à fonctionner pendant 9 ans sans baisse significative de capacité. Par conséquent, le remplacement des produits et la nécessité de renouveler le produit sont considérablement réduits.

2. Charge rapide

Le générateur solaire IPStank 2400W peut être rechargé par 4 panneaux solaires. Cela signifie qu’il peut être rechargé complètement en 4 heures.

3. Une station d’énergie portative multifonctionnelle

L’IPStank a un rendement élevé et 13 ports d’alimentation de différents types (USB-A, USB-C, AC, allume cigare). Il est donc compatible avec 99% des équipements et appareils du marché.

4. Système d’alimentation sans coupure (UPS) / Onduleur

Lorsqu’il est maintenu branché sur une prise murale, tout appareil branché fonctionnera directement sur le courant fourni par la prise. Dans les 10 millisecondes qui suivent une panne de courant, la fonction UPS rétablit le courant. Cela permet de garantir le fonctionnement des équipements critiques, tels que les réfrigérateurs domestiques, les CPAP et les ordinateurs.

5. Un système d’énergie verte

Les utilisateurs peuvent associer l’IPSTANK 2400 à des panneaux solaires de 100W, 220W ou 440W.

En outre, son contrôleur de charge MPPT intégré ajuste automatiquement la puissance de charge. L’efficacité de la charge solaire est ainsi améliorée de 30 % par rapport aux systèmes de charge solaire traditionnels.