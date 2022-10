Le nouveau studio Sony qui collabore avec Naughty Dog fonctionne "dans une saga adorée"

Naughty Dog et PSS Visual Arts sont plongés dans le développement d’un projet qui appartient à une saga « très aimée ». À partir de là, on ne peut pas en dire beaucoup plus, puisque le nom de la marque n’a pas été officiellement révélé. En tout cas, il est confirmé que le projet n’est pas original et qu’il fait partie d’une série connue, comme cela a été précisé dans le message qui accompagne une nouvelle offre d’emploi.

« Nous sommes un nouveau studio PlayStation basé à San Diego, en Californie. Notre équipe cherche à avoir un impact positif sur SIE en inspirant les réflexions et les émotions des joueurs du monde entier à travers une expérience de jeu incroyable. Nous co-développons actuellement un nouveau projet avec Naughty Dog d’une saga bien-aimée. »

Le multijoueur de The Last of Us, un jeu free-to-play ?

Naughty Dog a annoncé lors du gala du Summer Game Fest que le multijoueur indépendant se déroulant dans l’univers de The Last of Us recevra de nouvelles informations en 2023. Cependant, une offre d’emploi a laissé entendre que le studio recherchait des personnes ayant de l’expérience dans les titres gratuits. to-play, ce qui a suscité des rumeurs sur la possibilité que ce projet fonctionne sous ce modèle commercial. N’oublions pas que PlayStation souhaite renforcer son offre de jeux en tant que service.

Quelles sagas entrent dans la catégorie des « très aimées ? » En ce qui concerne les marques Naughty Dog, il y a deux noms à surveiller. Le premier est Jak et Daxter, qui est en jachère depuis des années. Le second est bien sûr Uncharted, dont le projet le plus récent est le pack Thieves’ Collection Legacy Collection pour PS5 et PC, qui comprend à la fois le quatrième opus et The Lost Legacy. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Source | Playstation