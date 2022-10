Tier 1 : le mode multijoueur extrême de Call of Duty arrive dans quelques semaines

Niveau 1, uniquement pour les audacieux

Le multijoueur de Call of Duty est toujours plein de controverses. Au-delà des cheats et du matchmaking compliqué qui vous rapproche des joueurs PC, les compétences des joueurs peuvent parfois atteindre des niveaux insoupçonnés. Et il y a des joueurs qui, avec de bons écouteurs et dotés de leurs incroyables réflexes, sont capables de placer les ennemis derrière les murs de la map les yeux ouverts.

Pour eux, c’est le niveau 1, un mode multijoueur extrême qui complique un peu les choses avec une série de configurations qui font des jeux des expériences de vie ou de mort extrêmes.

Comment fonctionne le niveau 1 ?

Cette liste de lecture proposera de nombreux modes multijoueurs traditionnels, mais avec un certain nombre de modifications pour chacun d’eux. Les joueurs auront moins de santé, donc s’il fallait plusieurs coups pour toucher le sol auparavant, maintenant quelques-uns suffiront probablement pour embrasser l’asphalte. Tous les éléments du HUD ne seront pas non plus présents, donc la carte sera limitée ou disparaîtra tout simplement. Enfin, il y aura également des tirs amis, donc si vous vous mêlez à votre adversaire et tirez sur l’un de votre équipe, vous le tuerez probablement tout de suite. Donc sois prudent.

Quand sera-t-il disponible?

Le nouveau mode Tier 1 arrive sur Warzone multijoueur dans les semaines à venir, pour être exact, le même jour que le lancement de la saison 01, qui devrait tomber à la mi-novembre (aux côtés de Warzone 2.0). Dès lors, la playlist sera disponible dans les menus multijoueurs de Modern Warzone 2, vous n’aurez donc qu’à la choisir et rechercher un jeu pour entrer dans ce mode suicidaire pas pour les faibles.

Le multijoueur en priorité

Call of Duty est devenu une référence multijoueur il y a de nombreuses années, et nous ne devrions pas être surpris de voir les développeurs travailler des heures supplémentaires pour apporter de nouveaux modes. C’est ce qui va se passer dans les semaines à venir, car en plus du très attendu Warzone 2.0, Call of Duty recevra l’énigmatique mode d’extraction DMZ, un mode qui rappellerait beaucoup Escape from Tarkov et qui apportera beaucoup de plaisir. et des jeux intenses.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, la franchise sortira un mode qui viendra pour la première fois dans la saga, puisque le 14 décembre, la saison 01 Reloaded comprendra les raids souhaités, de grandes opérations avec des batailles très intenses qui occuperont les joueurs. pendant longtemps, du bon temps avec l’idée d’obtenir de gros bonus. Cela peut être un moyen très intéressant de se déconnecter de la concurrence et de profiter d’un peu plus d’action en abondance.