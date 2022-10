Une vidéo Virtuos pointe vers un projet Metal Gear Solid

Les fuites sont de plus en plus fréquentes, même celles causées par des erreurs dans les studios eux-mêmes. C’est d’abord ce qui semblait être arrivé à Virtuos, un développeur chinois qui s’était jusqu’alors spécialisé dans les portages et les adaptations HD de jeux vidéo. Malgré le fait que le message en code Morse qui indiquait la date des Game Awards est faux, une vidéo publiée par le studio et toujours en ligne fait allusion à un éventuel projet Metal Gear Solid.

La rumeur la plus répandue indique qu’ils travaillent sur le remake de Metal Gear Solid 3, malgré le fait que pour le moment rien n’a été officiellement découvert. Ce que révèle la vidéo, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes, ce sont les arts conceptuels de la saga créée par Hideo Kojima. Est-ce un indice de ce qui est à venir ? Passons en revue ce qui est connu avec certitude :

Un employé de Virtuos a déclaré à VGC que le studio travaillait sur un « remake d’action-aventure triple A non annoncé ». Selon cette personne, le jeu aura un art haut de gamme, des graphismes de résolution 4K et des scènes destructibles. La vérité est que cette année marque le 35e anniversaire de Metal Gear, ce qui semble a priori être une date idéale pour annoncer de nouveaux projets pour la marque, qui n’a pas été vue depuis le spin-off Metal Gear Survive.

Konami relance Silent Hill

Des rumeurs ont entouré Silent Hill comme s’il s’agissait du brouillard de la ville. On a beaucoup parlé des prétendus projets en cours, bien que Konami en ait finalement parlé. En plus du remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, le prochain épisode principal est intitulé Silent Hill f. Il se déroulera au Japon dans les années 60 et pratiquement rien d’autre n’est connu.

