Quelle est la différence entre le nouveau Nothing Ear (Stick) et l’Ear (1) ?

Nous ne sommes pas face au cas typique avec un couvercle. Pour utiliser les écouteurs, l’utilisateur doit tordre le tube comme un rouge à lèvres. En fait, les images publicitaires du Nothing Ear (Stick) sont faites pour nous inviter à penser qu’il s’agit d’un produit cosmétique.

En revanche, le boîtier du Nothing Ear (1) est carré. Bien sûr, la petite boîte est également transparente.

Combiné

La ligne de conception des deux écouteurs est identique. Cependant, les (1) sont coiffés, tandis que le nouveau modèle bénéficie d’une finition ergonomique, sans élastiques interchangeables.

Il y a aussi des changements quand il s’agit de contrôler l’appareil. Les commandes tactiles de l’Ear (1) ont été remplacées en appuyant sur le (Stick). Apparemment, le changement est pour le mieux, car les contacts accidentels sont évités.

spécifications

Comme nous l’avons dit, l’Ear (Stick) n’est pas venu remplacer l’Ear (1). Rien ne veut offrir une plus large gamme de produits. Il existe donc de nombreuses différences entre ces deux écouteurs :

Du son

Le (Stick) lance une nouvelle technologie audio personnalisée de la marque. De plus, ils disposent de haut-parleurs de 12,6 mm, contre 11,6 mm pour l’Ear (1). Ils ont également de nouveaux ajustements logiciels, comme le verrouillage des basses et un nouvel égaliseur, qui garantissent moins de fuites sonores et un son beaucoup plus immersif.

Ils prennent également en charge les derniers codecs audio pour éviter la latence et maintenir une bonne qualité sonore pendant la lecture.

Suppression active du bruit (ANC)

La principale différence entre ces deux modèles est la suppression active du bruit, qui n’est présente que dans le modèle (1). Le gros bémol que l’on peut mettre à l’Ear (Stick) c’est qu’ils ne disposent pas de cette technologie, car dans l’Ear (1), cette fonctionnalité est justement son point fort.

Tambours

Avec une seule charge, vous pouvez écouter de la musique pendant 6 heures d’affilée avec les Nothing Ears (1). Le nouveau modèle étire cette marque un peu plus loin, s’établissant à 7 heures d’utilisation ininterrompue.

Concernant l’autonomie totale en ajoutant la capacité du boîtier, le Nothing Ear (1) peut atteindre 30 heures d’utilisation (avec l’ANC désactivé). Une heure de plus que le (Stick).

De plus, le Nothing Ear (1) dispose d’une recharge sans fil, une fonctionnalité qui n’est pas non plus présente dans le Nothing Ear (Stick).

Prix ​​et disponibilité

Que vous optiez pour le modèle noir ou que vous optiez pour le transparent, les Ear (1) sont au prix de 149 euros sur le site officiel Nothing.

Concernant les Ear (Stick), elles sont déjà réservables sur le site du constructeur pour 119 euros.