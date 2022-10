Quand sortira Warzone 2.0 et que pouvez-vous faire pour prendre une longueur d’avance dès le « day one » ?

Call of Duty: Warzone 2.0 fixe un cap ferme pour son lancement après deux ans depuis l’apparition de la tranche originale. À partir du 16 novembre, tous les joueurs PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC pourront faire le saut vers le renouvellement complet de la bataille royale. Il le fera avec le support d’une nouvelle tranche premium qui prend le relais de ce qui avait été vu en 2019.

Comment pouvez-vous obtenir un avantage dans Warzone 2.0 dès le « day one » ?

Tous les joueurs de Call of Duty: Warzone 2.0 ne recommenceront pas le 16 novembre. Cette partie de la communauté impliquée dans Call of Duty: Modern Warfare 2 pourra reporter tous ses progrès dans la bataille royale, y compris le niveau de profil, le contenu déverrouillé et les armes sur lesquelles vous avez progressé.

Comme cela s’est produit depuis le début de l’écosystème de la saga, ce que vous faites dans le mode multijoueur et coopératif de la tranche premium est transféré à la bataille royale, et vice versa. Votre temps sera bien investi dans la progression continue de chacun des produits actuels de la marque Call of Duty.

Pour cette raison, nous vous encourageons à débloquer autant d’accessoires que possible au sein de l’armurier Modern Warfare 2. Avec le nouveau système de personnalisation, vous devrez parcourir la famille complète de chaque modèle d’arme pour pouvoir obtenir tout ce qui est possible pour lui, sans distinctions de toute nature. Par exemple, à partir d’un M4, vous pouvez créer d’autres modèles similaires qui ont leur propre barre de progression. Tenez-vous en à ceux que vous aimez le plus (ou pensez qu’ils ont du potentiel) et vous serez dans le rythme dès le « day one ».

Nous devons vous rappeler que les progrès que vous avez réalisés dans Call of Duty : Warzone ne se répercuteront pas sur sa suite. L’inventaire et ses skins y sont entreposés au cas où vous voudriez revivre l’expérience originale. Le studio profite des nouveautés jouables que les systèmes Modern Warfare 2 intègrent pour écarter le recyclage de ce qui a été vécu depuis mars 2020. Dans ce lien, nous vous racontons les principales nouveautés de Warzone 2.0.

