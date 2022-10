Le disque Call of Duty Modern Warfare II ne comprend que 72 Mo comme clé de téléchargement

Call of Duty Modern Warfare II, le nouvel opus d’une série de tir à la première personne si populaire, arrive demain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, la suite du redémarrage de l’une des sagas les mieux notées de la franchise Activision. Bien que les amoureux du format physique aient un petit handicap devant eux dans la version disque du jeu ; et c’est que comme ils l’ont révélé de Does it Play ?, le Blu-ray du titre contient à peine 72 Mo de contenu à l’intérieur. Allez, ce qui a été une clé de téléchargement pour l’ensemble du jeu via le PS Store et le Xbox Store.

Un disque pratiquement vide pour consoles

À tel point que, comme on peut le voir dans la capture partagée par ladite Source, le disque Call of Duty: Modern Warfare II ne comprend que 72,23 Mo de contenu de jeu, ou ce qui revient au même, il n’est inclus ni la campagne ni le multijoueur modes. Ainsi, afin de faire tourner le jeu lui-même, chaque utilisateur qui se procurera le nouveau Call of Duty au format physique pour PlayStation ou Xbox devra télécharger l’intégralité de son contenu.

Cependant, ce n’est pas une pratique très courante dans les entreprises, bien qu’il y ait eu plusieurs cas dans le passé; Sans aller plus loin, Halo Infinite a recouru à une pratique similaire, puisqu’après avoir introduit le jeu dans l’une des consoles Xbox, le téléchargement du jeu dans son intégralité a commencé. A cette occasion, les utilisateurs devront s’armer de patience et faire de la place sur le disque dur pour un téléchargement pouvant facilement dépasser les 100 Go.

De plus, plusieurs correctifs de lancement de taille généreuse devraient être appliqués, de sorte que l’espace disque requis pour le nouveau Call of Duty Modern Warfare II peut être plus important que prévu.

Source | Est-ce que ça joue ? via Kotaku