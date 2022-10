George RR Martin n’a pas encore joué à Elden Ring : « Il semble que les gens veulent The Winds of Winter »

George RR Martin, l’auteur même du background d’Elden Ring n’a même pas encore pu le jouer. Le motif? Ce livre en attente qui circule tant parmi les amateurs de A Song of Ice and Fire : « Je n’ai pas pu le jouer parce qu’il semble que les gens veulent le livre Winds of Winter », dit-il en riant sur le réseau CBS Le spectacle tardif.

Comment George RR Martin a-t-il été impliqué dans Elden Ring ?

Nous savions que l’écrivain américain populaire avait participé à la formation de l’arrière-plan de l’univers Elden Ring, mais nous ne l’avions jamais entendu avec autant de détails de sa propre bouche. Martin explique qu’il a eu des discussions avec From Software pour savoir exactement ce qu’ils attendaient de lui : « Ils ont clairement indiqué qu’Elden Ring allait se dérouler, dirons-nous, à l’époque actuelle de leur univers. Mais ce qu’ils voulaient de moi, c’est d’écrire ce qui s’est passé 5 000 ans avant cela. »

Martin révèle que ces événements sont ceux qui « ont complètement bouleversé le monde » que nous voyons en jouant à Elden Ring. « Je suis revenu et j’ai écrit l’histoire », dit-il. Il souligne que l’essentiel de son travail consistait à décider où se trouvaient les personnages, qui en avait tué d’autres et quels pouvoirs ils avaient. « C’est le plus beau jeu vidéo que j’aie jamais vu. Cela a été très gratifiant d’avoir pu en faire partie », conclut-il.

La vérité est que le résultat final parle de lui-même. Dans cette maison, il a obtenu une note de 10 sur 10, le maximum accordé par Netcost. « C’est une œuvre qui ne s’effondre pas devant des attentes impossibles et qui nous émerveille avec de nouveaux horizons et des découvertes pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Une étape extraordinaire qui jettera probablement une ombre aussi longue sur les autres jeux du monde ouvert que Dark Souls l’a déjà fait sur les RPG d’action au cours de la dernière décennie. » Vous pouvez lire l’analyse complète ici.

Références : Rock Paper Shotgun