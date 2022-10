Un baladeur vaut-il encore le coup en 2022 ?

Cela fait 21 ans que Steve Jobs a présenté l’iPod. Le co-fondateur d’Apple a rendu obsolète d’un coup de crayon le mythique Sony Walkman, qui était sur le marché depuis plus de 20 ans. Les autres fabricants ne tarderaient pas à reproduire la formule du succès, bien qu’aucun ne le fasse avec autant de détails que la marque Cupertino. Après deux décennies, les lecteurs iPod et MP3 sont passés dans la mémoire. Vaut-il encore la peine d’en avoir un au milieu de 2022?

Vous souvenez-vous à quel point c’était amusant de descendre la rue avec votre MP3 ?

Au début de ce millénaire, en avoir un avec le double des mégaoctets de celui de votre ami était synonyme d’avoir réussi. Pendant quelques années, les lecteurs MP3 et les iPod ont régné dans les rues. Nous avons partagé la musique avec nos amis, ignorant complètement que ce n’était pas légal.

Cependant, chaque époque a un début et une fin. En 2007, Steve Jobs a de nouveau levé la main avec un nouvel appareil. L’iPhone a encore changé les règles du jeu, même si de ce côté-ci de l’étang, le changement a mis quelques années à s’installer. Bientôt, Spotify et le reste des services de musique par abonnement arriveraient. Pour quelques euros, vous n’avez plus besoin de chercher des chansons là-bas. Il n’y avait pas non plus besoin de s’inquiéter de l’espace du lecteur ou de traiter avec iTunes.

Les lecteurs MP3 existent-ils encore ?

Ils existent toujours, mais ils ont évolué dans l’autre sens. Concurrencer un téléphone mobile n’a aucun sens à ce stade. Après tout, n’importe quel smartphone peut stocker et lire des fichiers locaux, tout en pouvant accéder à n’importe quelle plate-forme musicale.

Les fabricants de ces appareils ont cherché des moyens de s’assurer que leurs produits restent attrayants, même si ce n’est que pour un petit public.

MP3 comme produit premium

Si vous regardez Sony, la série Walkman est toujours en production. En effet, ce 2022, la marque japonaise a lancé deux modèles : le NW-WM1ZM2 et le NW-WM1AM2. Si nous analysons ces produits, nous verrons que ce sont des équipements très coûteux. L’idée de Sony est d’offrir une expérience d’écoute de niveau supérieur et des matériaux de qualité authentique. Non seulement ils disposent d’une connectivité pour pouvoir accéder aux services en ligne, mais ils disposent également de leur propre amplificateur numérique pour que l’expérience utilisateur soit exceptionnelle. Cela, sans oublier qu’ils ont de très grandes capacités de stockage, et avec la possibilité d’étendre grâce à des cartes microSD.

L’idée de Sony est de vendre ces produits aux audiophiles et aux professionnels de la musique. Pour ce public, il n’est probablement pas déraisonnable d’investir près de 4 000 euros dans un de ces produits, puisqu’ils ont une durée de vie bien plus longue qu’un smartphone et offrent des résultats bien supérieurs à ce que nous donnerait un smartphone haut de gamme.

Le lecteur MP3 comme appareil basique et accessible

En revanche, ils n’oublient pas non plus les gammes basses. Tout comme il existe des modèles haut de gamme, il existe également des appareils plus abordables. Sans écrans ni aucune sorte d’interface graphique —ou avec de petits et humbles écrans LCD—. Des produits simples pour tous ceux qui veulent aller courir ou faire de l’exercice avec un produit facile à utiliser et qui ne deviendra pas obsolète avec le temps.

Est-ce que ça vaut le coup alors ? Tout dépend de toi. La grande majorité des utilisateurs se contentera d’un smartphone. Cependant, si vous voulez le MP3 le plus simple ou le plus complexe au monde, sachez qu’il existe un marché pour vous.