Dragon Age : Dreadwolf avance et atteint un grand objectif : il est désormais jouable « du début à la fin »

Depuis que Gary McKay est devenu directeur général de BioWare, pratiquement aucune nouvelle n’a émergé sur le développement de Dragon Age : Dreadwolf, le quatrième volet principal de la saga pour Xbox Series X/S, PS5 et PC. Cependant, le studio a travaillé d’arrache-pied sur le développement et vient de franchir une nouvelle étape : le titre est entré en alpha et est désormais jouable du début à la fin. Cela a été annoncé par le développeur sur son blog officiel.

« Dans mon dernier article de blog, en février, j’ai mentionné que le prochain jeu Dragon Age était en production », a écrit McKay lui-même. « Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin et l’équipe est ravie d’annoncer une percée majeure dans le développement du jeu intitulé Dragon Age : Dreadwolf – nous venons d’atteindre l’objectif alpha ! »

Jusqu’à présent, BioWare avait créé les différentes parties du jeu, mais maintenant elles ont enfin été unifiées. Désormais, « nous pouvons profiter de l’intégralité du jeu, des scènes d’ouverture de la première mission à la fin du jeu. Nous pouvons voir, entendre, ressentir et jouer dans une expérience cohérente. »

Et quels sont les prochains objectifs avec Dragon Age : Dreadwolf ?

Désormais, les développeurs vont se concentrer sur l’amélioration des graphismes et de la qualité de celui-ci. Ils auront l’aide de la communauté et de l’équipe de qualité et de test interne. En revanche, ils valoriseront le rythme du jeu, les rapports au temps, la progression du joueur et la cohésion narrative. « Bref, comment l’histoire s’emboîte. Nous pouvons prendre l’histoire que nous avons écrite et voir si nous l’exprimons bien à travers les personnages, les dialogues, les cinématiques et, finalement, le parcours du joueur. Maintenant qu’il est possible de terminer un match entier, nous pouvons répéter et peaufiner les choses qui comptent le plus pour nos fans. »

Dans Dragon Age : Dreadwolf, les joueurs pourront visiter la ville de Minrathous pour la première fois. « C’est une ville construite et alimentée par la magie, et la façon dont elle a évolué dans son identité visuelle et comment elle se compare aux villes précédentes que nous avons visitées dans Dragon Age est spectaculaire. »

Le directeur général a assuré s’être fixé comme objectif d’être transparent avec la communauté et de continuer à rendre compte de l’actualité de Dragon Age et de ses autres sagas. « C’est un moment incroyable chez BioWare ! Nous avons des choses très cool à vous montrer bientôt. En attendant, merci de faire partie de notre communauté. Nous ne pourrions pas faire cela sans vous. » Netflix prépare également une série animée de Dragon Age.

Le prochain Mass Effect est également en développement.

Source | bioware