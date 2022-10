Le patron de Xbox dit que le Game Pass est rentable : il veut Call of Duty sur PlayStation… et Switch !

Alors que les régulateurs internationaux décident d’approuver ou non l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft, ceux de Redmond tentent de dissiper les inquiétudes de Sony concernant Call of Duty. Les Japonais craignent que le géant nord-américain arrête de commercialiser la saga sur ses consoles, mais Xbox insiste sur le fait que son intention est de continuer à être multiplateforme. De plus, le chef de la division, Phil Spencer, a confirmé que le Xbox Game Pass est un produit rentable.

Dans une interview au Wall Street Journal, Spencer a rapporté que le service concentre 15% des revenus de Microsoft dans la division jeux vidéo : « Je pense que ça va rester entre 10 et 15% de tous nos revenus, c’est rentable pour les États-Unis ». Concernant Call of Duty, le manager a déclaré que son intention était de faire quelque chose de similaire à la stratégie qu’ils mènent avec Minecraft.

« Call of Duty en particulier sera toujours disponible sur PlayStation et j’aimerais le voir sur Switch et sur de nombreux écrans différents. Notre plan est de traiter Call of Duty comme Minecraft.

Xbox Game Pass sur console a cessé de croître

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour Xbox. Spencer a admis que la croissance de Game Pass sur console a ralenti : « Nous avons vu une croissance incroyable sur PC, mais sur console cette croissance a ralenti, principalement parce qu’à un moment donné nous avons atteint le plafond de personnes sur console qui voulaient s’abonner » .

En réponse à l’organisme de régulation britannique, Microsoft a assuré que si l’opération d’acquisition d’Activision Blizzard se concrétise, il ne sera pas libre de lancer Call of Duty sur Xbox Game Pass. Cela est dû aux accords signés entre la société dirigée par Bobby Kotick et la société présidée par Jim Ryan. En fait, le responsable de PlayStation a été ouvertement hostile à la possibilité très réelle qu’Activision Blizzard fasse partie de Xbox Game Studios,

Source | WSJ (via Tom Warren)