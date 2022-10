Street Fighter 6 ne sortira pas de sitôt selon le dernier rapport de Capcom

Capcom a présenté aujourd’hui un nouveau rapport financier dans lequel il met à jour les données de vente de ses jeux et franchises, ainsi que quelques détails d’intérêt général sur l’avenir à moyen terme de l’entreprise. Sans grande nouvelle à l’horizon, la firme laisse entendre qu’il n’y aura qu’une seule grande version d’ici le prochain document, et considérant que Resident Evil 4 Remake sortira le 24 mars 2023, il n’y a pas de place pour le doute ou l’espace pour les autres noms

Le grand perdant sera Street Fighter 6, dont nous avons joué à la bêta récemment et avions l’impression qu’elle était assez avancée (d’où notre article : « Street Fighter 6, ou une démonstration de force qui peut faire l’histoire »). Le jeu de combat devra patienter quelques mois et ne sortira qu’en avril 2023 au plus tôt. Mais en voyant le verre à moitié plein, ce qui semble certain, c’est que 2023 n’aura pas lieu, puisque Capcom s’attend à une augmentation des ventes de logiciels en raison de l’élargissement de son catalogue.

Les plans de Capcom pour 2023

Le développeur estime les unités qu’il espère vendre l’année prochaine à 40 millions de jeux, dans lesquels, en plus de Resident Evil 4 Remake, il prépare Exoprimal (cette étrange coopérative de dinosaures), Pragmata (la mystérieuse exclusivité PS5) et de nouvelles mises à jour pour Monster Montée du chasseur. À moins que Dragon’s Dogma 2 ne soit avancé, ce qui n’en a pas l’air, il semble que l’atteinte des objectifs se produise quoi qu’il arrive avec le lancement de Street Fighter 6. Croisons les doigts pour que ce soit le cas et que, espérons-le, il atteindra EVO 2023 en avril, ou du moins pour égayer l’été.

Ces derniers jours, Street Fighter 6 a fini de nous conquérir avec ses nouveaux écrans de chargement personnalisables, la confirmation qu’il aura rollback netcode et cross play, l’annonce de ses 18 personnages de départ (notez le cas de Fei Long, mis au veto par la famille de Bruce Lee) et la démonstration de la puissance de son système de combat, le drive system, qui semble combiner le meilleur des opus précédents (de la parade de Street Fighter III à l’attaque concentrée de Street Fighte IV). Il ressemble également à jamais grâce au moteur graphique Resident Evil, son mode histoire renouvelé et un HUB qui nous rappelle les parcs NBA 2K. Voir, c’est croire.