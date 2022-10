Les mini éoliennes arrivent sur les toits, sont silencieuses et permettent de faire des économies sur la facture

Aeronime est silencieux, petit et performant. Avec des panneaux solaires, il pourrait produire de l’énergie propre pour alimenter les maisons grâce à des sources renouvelables.

Des mini éoliennes peuvent apparaître sur les toits des immeubles d’habitation. Ils ressemblent à des cheminées mais produisent de l’énergie propre et fonctionnent mieux que les panneaux solaires. Au Texas, un nouveau modèle de trois mètres de haut, silencieux et très performant a été produit. Un pas en avant, car ces turbines sont généralement aussi hautes que la Statue de la Liberté. Le nouveau modèle s’appelle Aeromine, il est capable de générer de l’énergie 24 heures sur 24 et dans toutes les conditions météorologiques. Le tout profitant de l’aérodynamisme.

Les turbines d’Aeromine Technology occupent un dixième de l’espace nécessaire à un système photovoltaïque et peuvent produire 50 % d’électricité en plus que des panneaux solaires. Seize fois plus quand le vent est bon. Pour créer Aeromine, la startup a collaboré avec l’Université de Houston et avec Sandia National Laboratories. L’entreprise explique qu’un autre avantage d’Aeromine est l’absence de bruit. En effet, les éoliennes représentent souvent un problème de nuisances sonores. La vidéo sur le site, cependant, a été publiée sans audio.

« Il s’agit d’une innovation qui ajoute une nouvelle valeur au marché en croissance rapide de la production d’électricité sur les toits en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de résilience et de durabilité grâce à une source d’énergie renouvelable distribuée inexploitée », a déclaré David Asarnow, PDG d’Aeromine et vétéran de la technologie climatique. industrie.

Comment fonctionne la turbine Aeromine ?

Le système se compose de deux ailerons verticaux, trois autres mètres, placés sur une boîte de deux mètres. Lorsque le vent souffle, le système aspire l’air, le fait passer par deux tuyaux, remplissant ainsi la zone de basse pression qui produit le mouvement d’une turbine à hélice. Chaque turbine produit une puissance de 5 kW et génère environ 14 MWh par an. Actuellement, une Aeromine est exploitée dans une usine de BASF au Michigan.

Aeromine a été conçu pour être installé sur des bâtiments avec de grands toits plats, par exemple des entrepôts, des bâtiments publics et des usines de fabrication. Bien choisir où placer les mini éoliennes est essentiel. Ils ont en effet besoin d’une vitesse de démarrage minimale, bien qu’ils fonctionnent également bien dans des vents de faible puissance. Pour mieux choisir le site d’installation, on consulte l’Atlas mondial du vent de l’IRENA, qui fournit des données précises sur les ressources éoliennes dans le monde.

Aeromines ne remplacera pas les panneaux solaires

Panneaux solaires et mini turbines sont interdépendants. « J’aime penser à Aeromine comme une option perturbatrice et complémentaire à l’activité solaire », a déclaré David Asarnow. « Notre production peut être plus forte. En même temps, quand on combine les deux, on a vraiment un chemin vers l’indépendance énergétique sur place. »

C’est précisément pour cette raison qu’il est nécessaire de penser immédiatement à un système complémentaire qui intègre bien le mix énergétique renouvelable. Par exemple, installez les mini turbines de manière à ce qu’elles ne projettent pas d’ombres sur les panneaux solaires.