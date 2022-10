La meilleure carte de capture pour PS5 et Xbox Series ? Elgato HD60X

Une capture pour ne pas perdre de détails

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, les exigences ont atteint un nouveau niveau. Mais nous parlons d’exigences techniques et d’exigences des utilisateurs eux-mêmes. Maintenant, nous ne pouvons pas vivre sans HDR ou sans un taux de 120 FPS, il est donc temps de mettre à niveau, et c’est exactement ce qu’elgato a fait.

Ce nouveau dispositif de capture s’adapte pour que vous profitiez pleinement des possibilités de votre console, mais en même temps vous souhaitez maintenir un équilibre lorsque vous travaillez avec le contenu capturé sur votre ordinateur. Soyons clairs, éditer des vidéos 4K avec effets HDR à partir de fichiers de plusieurs heures est un vrai cauchemar qui ne convient qu’à ceux qui veulent avoir de vraies bêtes au format PC.

C’est pourquoi elgato a choisi ce qui suit avec le HD60X. D’une part, il capture le signal à une résolution maximale de 4K/30p ou 1440p/60p, ou 1080/60P si vous le souhaitez avec HDR, tandis que la sortie vidéo le laisse intact à 4K/60p avec HDR et taux de rafraîchissement variable (VRR). Cela permet au flux de travail d’édition sur PC d’être quelque peu gérable, tout en profitant de l’expérience de jeu complète sur l’écran principal que la console permet.

Et si je veux capturer en 4K/60p avec HDR ?

Les options pour cela existent déjà depuis longtemps. Elgato a dans son catalogue les célèbres 4K60 S+ et 4K Pro MK.2, deux bêtes de capture vidéo qui n’oublient pas le moindre pixel, permettant de capturer au format 4K à 60 images par seconde.

Évidemment, pour cela, vous aurez besoin d’un équipement assez puissant, en particulier pour le 4K60 Pro MK.2, qui fonctionnait sur un slot PICe et capture toutes sortes de formats. C’est pourquoi nous pensons que, compte tenu du fait que ces options sont déjà sur le marché, cette option elgato est la plus judicieuse pour de nombreux utilisateurs, car elle ne nécessite pas un équipement aussi puissant pour que tout fonctionne. La retransmission et la capture à 1440p nous semblent plus que suffisantes (également 4K à 30 FPS, rappelez-vous), et si en plus nous pouvons garder le signal de sortie à 4K/60, nous avons une configuration optimale avec laquelle profiter de la meilleure image qualité sur place.

macOS est encore oublié

Malheureusement, ces accessoires continuent d’avoir le système d’exploitation Windows en priorité, car c’est le système d’exploitation par excellence pour les joueurs et où le plus grand public est concentré pour elgato. Si vous envisagez de capturer de la vidéo avec un appareil Apple et le HD60X, vous pourrez le faire sans problème, mais vous devrez utiliser le logiciel OBS au lieu d’un logiciel officiel elgato, car il n’y a pas de solution (le fabricant lui-même recommande d’utiliser OBS).

C’est quelque chose qui se produit également avec la carte de capture 4K60 S+, qui est complètement inutile sur macOS puisque le système d’exploitation ne la reconnaît même pas. Le HD60X, au moins, est complètement plug and play, nous n’aurons donc qu’à le connecter avec le câble USB-C pour qu’OBS le reconnaisse comme un périphérique de capture. Ce n’est pas le plus pratique, mais ça marche.

Quelles sont les différences avec le HD60 S+ ?

Si vous recherchez les modèles elgato qui pourraient répondre à vos besoins, vous jetez probablement un coup d’œil au HD60 S+, un modèle un peu moins cher qui offre des fonctionnalités très similaires. Eh bien, les différences sont importantes, puisque si aucun des deux modèles ne peut capturer en 4K/60p, le HD60 X le fait en 1440/60p, et offre également une compatibilité avec le VRR et permet de capturer en 1080/120p. On est donc face à un dispositif de capture plus moderne et complet qui s’intègre parfaitement aux capacités de la PS5 et de la Xbox Series X.

Le capteur nouvelle génération

Dans le catalogue elgato, nous trouvons une grande variété d’appareils de capture HDMI, mais si vous recherchez quelque chose qui vous permet de profiter des avantages de la nouvelle génération de consoles et qui ne vous limite pas en termes de résolution et de technologie graphique lorsque vous jouez sur votre moniteur ou téléviseur, ce HD60 X vous donnera une totale liberté pour le faire. Bien sûr, la résolution de capture maximale est de 4K à 30 FPS, de sorte que vos diffusions et vos captures vidéo atteindront un maximum de cette résolution avec cette fréquence d’images. Si vous préférez quelque chose de plus fluide avec 60 images par seconde il faudra descendre en 1440p.

Par conséquent, nous ne pouvons pas penser à un meilleur achat que le HD60 X si vous envisagez de travailler avec du matériel capturé à partir d’une PS5 ou d’une Xbox Series X|S.