Black Adam débarque dans MultiVersus avec un nouveau mode arcade sous le bras

Les comptes officiels de MultiVersus sur les réseaux ont révélé l’arrivée de Black Adam dans le jeu de combat free to play primé de Warner Bros. L’anti-héros de DC Comics profitera de la première de son film pour devenir le personnage numéro 22 du torréfacteur , bien qu’il n’ait pas encore vu si cela ressemble à La Roca, l’acteur chargé de lui donner vie sur grand écran. Ce que l’on sait déjà, c’est que Black Adam n’arrivera pas seul, mais accompagné d’un nouveau mode Arcade dont les détails n’ont pas encore été précisés. Dans tous les cas, il ne sera pas nécessaire d’attendre trop longtemps pour résoudre les deux doutes, car la mise à jour avec les deux contenus arrivera cette semaine.

Quels autres personnages viendront dans MultiVersus ?

Ils sont arrivés avec des compte-drops, mais ils sont arrivés. Tous les personnages qui ont déjà fui de MultiVersus commencent à montrer leur tête dans le jeu et nous ne pouvons qu’espérer que petit à petit les autres arriveront. Si les listes extraites des fichiers du jeu sont remplies, nous serions face à un crossover mémorable, mais il faudra du temps pour le terminer et il reste à voir s’il l’a. Dans le monde des jeux gratuits et des jeux en tant que service, le temps n’est acheté que par l’existence d’une communauté appropriée. MultiVersus sera-t-il capable de le maintenir ou allons-nous nous retrouver avec du miel sur les lèvres ? Méfiez-vous des rumeurs de noms :