Ce sont les états avec le plus de bris de téléphone accidentels

En bref : Avez-vous déjà dû remplacer un téléphone parce que vous l’avez accidentellement cassé ? Si oui, vous êtes majoritaire. Les trois quarts des Américains ont subi cette indignité, et une nouvelle enquête montre les États où cela se produit le plus souvent. Le rapport révèle également d’autres faits intéressants, tels que la façon dont les bris se sont produits et les accidents d’ordinateur portable les plus courants.

Le service Secure Data Recovery a interrogé 2 200 Américains dans plusieurs États sur la fréquence et la manière dont ils cassent leurs appareils.

Casser un téléphone et devoir le remplacer est quelque chose que 76 % des participants ont admis – cet écrivain a vécu un tel cauchemar avec un nouveau Galaxy S7 Edge en 2016. Si détruire un combiné n’était pas assez grave, 31 % des personnes interrogées ont également déclaré qu’elles complètement perdu les données qu’il contenait.

En ce qui concerne les États individuels, le Texas (95%), le Missouri (88%) et l’Oklahoma (88%) étaient les endroits avec le plus grand nombre de disjoncteurs téléphoniques.

Tout le monde ne remplace pas un téléphone (ou l’un de ses composants) après une casse. La vue de personnes utilisant des combinés avec des écrans cassés est assez courante, avec près d’un cinquième des participants (18%) utilisant actuellement un téléphone avec un écran fissuré – 1 sur 4 d’entre eux sont des membres de la génération Z. Attendez-vous à voir beaucoup de des exemples de cela au Mississippi (29%), au Texas (29%), en Louisiane (28%), en Caroline du Sud (28%) et en Californie (27%).

Étonnamment, la chute d’un téléphone est un événement hebdomadaire (au moins) pour près de la moitié (44%) des participants. Les propriétaires de mobiles dans l’Utah sont les plus maladroits à cet égard.

Certaines autres statistiques incluent 1 personne sur 10 n’utilisant pas de coque de téléphone. C’est un nombre peu élevé, mais 45 % déclarent avoir cassé un mobile alors qu’il était dans un étui. D’autres incidents courants incluent jeter accidentellement un téléphone (46%), renverser une boisson dessus (43%) et, une statistique qui illustre la popularité d’utiliser un téléphone dans la salle de bain, le laisser tomber dans les toilettes (23%).

C’est une histoire similaire en ce qui concerne les ordinateurs portables, avec des chutes, des aliments et des boissons renversés et des écrans fissurés, des problèmes couramment signalés. Les Américains ont dépensé en moyenne 534 $ en réparations d’ordinateurs portables au cours de leur vie, mais seulement 37 % paient eux-mêmes les dommages plutôt que de compter sur les garanties.