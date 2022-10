Whatsapp fonctionne, les problèmes d’aujourd’hui sont résolus : qu’est-il arrivé à l’application de messagerie de Meta

Vers 8h45, l’application Meta a cessé de fonctionner. Il a fallu environ deux heures à l’entreprise pour corriger les erreurs de connexion.

« Problèmes mineurs ». Ainsi, les analystes de WABetaInfo définissent les erreurs que les utilisateurs de WhatsApp pourraient rencontrer à partir de ce moment. Certains messages sont arrivés en retard, certaines images difficiles à envoyer. Peut-être une sauvegarde interrompue. En tout cas, il semble que le ralentissement qui a balayé WhatsApp en Italie et dans le reste du monde soit terminé. À partir de 11 heures du matin (heure italienne), l’application a recommencé à fonctionner correctement, après quoi à partir de 8h45, elle avait commencé à poser des problèmes jusqu’à interrompre presque complètement le service.

Le duvet a été enregistré dans le monde entier. Les rapports étaient plus substantiels en Europe uniquement en raison du fuseau horaire. En fait, dans de nombreuses régions des États-Unis, il est tard dans la nuit et pour cette raison, moins d’indications des erreurs en cours sont venues d’ici. Alors que l’application ne fonctionnait pas, une note est parvenue aux journaux italiens de Meta, la société fondée par Mark Zuckerberg dont WhatsApp fait partie : « Nous sommes conscients que certaines personnes ont des problèmes pour envoyer des messages. Nous travaillons pour restaurer WhatsApp dès que possible ».

Pourquoi WhatsApp a cessé de fonctionner

Pour le moment, les causes du duvet ne sont pas encore claires. Selon WABetaInfo, le problème de l’application pour smartphone était la connexion avec les serveurs, qui est désormais devenue impossible. L’envoi et la réception de messages n’étaient pas les seules fonctionnalités bloquées : il était impossible pour les utilisateurs de mettre à jour leur statut WhatsApp, leurs paramètres de confidentialité et même leur sauvegarde. Les dysfonctionnements ont duré au total deux heures et ont concerné toutes les applications des smartphones, y compris les versions Business.