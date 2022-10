Spy × Family : Episode 17 Saison 2 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

Parce que Spy x Family est comme ça. Un épisode parle de la famille Forger qui fait une interview d’entrée dans l’école la plus élitiste du monde et ce qui suit vous raconte comment ils ont démantelé un groupe terroriste composé d’adolescents utilisant des chiens explosifs. Imprévisible. Parfois costumbrista, parfois mieux que James Bond. C’est pourquoi nous ne pouvons pas être plus impatients de voir le nouvel épisode, le 17 de la deuxième saison, car qui sait ce qui nous attend cette fois. Quoi qu’il en soit, passons en revue quand la prochaine mission aura lieu et où et comment regarder ce chapitre, qui arrive sous trois noms différents : « Operation Griffin, The Iron Lady et Egg Omelet ».

Spy x Family épisode 17 : date et heure de la première

Spy x Family Chapter 17 sera présenté en première le samedi 29 octobre prochain à 17h30 (heure espagnole locale). Pour ceux d’entre vous qui nous lisent depuis l’autre bout du monde, leur emploi du temps est le suivant :

France () : à 17h30

France (îles Canaries) : à 16h30

Argentine : à 12h30

Bolivie : à 13h30

Brésil : à 14h30

Chili : à 11h30

Colombie : à 10h30

Costa Rica : à 09h30

Cuba : à 11h30

Equateur : à 10h30

El Salvador : à 09h30

États-Unis (Washington DC) : à 11h30

États-Unis (PT) : à 08h30

Guatemala : à 09h30

Honduras : à 09h30

Mexique : à 10h30

Nicaragua : à 09h30

Panama : à 10h30

Paraguay : à 11h30

Pérou : à 10h30

Porto Rico : à 11h30

République Dominicaine : à 11h30

Uruguay : à 12h30

Venezuela : à 11h30

Où regarder Spy x Family en ligne gratuitement ?

Spy x Family sera disponible sur Crunchyroll, le Netflix du monde de l’anime, mais oui, il ne peut pas être vu gratuitement. Au moins, la plate-forme présente les nouveaux épisodes au format simulcast avec le Japon (c’est-à-dire tels qu’ils y sont diffusés), il n’y aura donc aucun risque de spoilers et nous les aurons le même samedi de leur sortie :

Comme nous l’avons dit, il n’y a aucun moyen de le regarder gratuitement, car il fait partie du catalogue spécial Crunchyroll, dont l’accès est débloqué en souscrivant aux services premium (ou premium+) du service, qui coûte 4,99 euros par mois (ou 8 .99 dans le cas du second). Les comptes Premium ont accès à tout, en HD et sans coupures publicitaires entre les deux. Et au cas où vous voudriez voir si cela vaut la peine d’en obtenir un, il y a encore des essais gratuits de 14 jours pour les nouveaux utilisateurs, donc pas d’excuses.