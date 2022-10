Les 3 consoles portables qui viennent combattre Steam Deck

Ces dernières semaines, des modèles très intéressants sont apparus avec des caractéristiques bien définies qui entourent l’idée et le concept d’un Steam Deck. Nous vous laissons avec les alternatives qui arriveront dans les mois à venir :

Logitech GCloud

Logitech a surpris avec sa console pour le cloud, la soi-disant Logitech G Cloud. Il s’agit d’un appareil avec un écran de 7 pouces avec une résolution Full HD qui intègre un processeur Snapdragon 720G. Ce processeur ne pouvait évidemment pas faire tourner des jeux de haut calibre, mais sa fonction est aussi simple que de lire du contenu en streaming, ce qu’il fait très bien.

Et c’est que cette console est conçue pour être utilisée avec des services tels que GeForce Now ou Xbox Game Pass, des abonnements qui ne sont évidemment pas inclus dans leur prix et qui vous permettront de jouer à des centaines de jeux en vous connectant directement au cloud. Pour cela, il dispose d’un WiFi bi-bande, mais pas avec une connexion LTE.

Son prix officiel est de 349,99 $ et il est actuellement disponible à l’achat aux États-Unis et au Canada.

Bord Razer

Razer a également signé pour les consoles cloud, et il le fait avec une proposition très, très originale. Ce Razer Edge est en quelque sorte un caméléon, car une simple tablette de 6,8 pouces peut être transformée en un appareil de jeu en quelques secondes. Son processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 rend ses intentions très claires, puisque nous parlons d’un processeur spécialement conçu pour les jeux.

De plus, l’écran avec une résolution FHD + (2 400 x 1 080 pixels) est de type AMOLED et offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, nous parlons donc d’une carte de motivation spectaculaire. Le problème avec le taux de rafraîchissement est qu’il sera difficile d’en profiter dans les services cloud, puisque NVIDIA atteint 120 FPS et Xbox Game Pass reste à 60 FPS pour le moment.

Car oui, ce produit Razer est conçu pour jouer dans le cloud, bien que nous puissions également installer des jeux Android à partir de son interface Razer Nexus, où nous pourrions profiter de ces 144 Hz.

Ce Razer Edge sera au prix de 399,99 $ pour son modèle de base. Il y aura également un modèle avec une connexion 5G dont le prix de départ est inconnu pour le moment.

AYA Néo Air

C’est peut-être l’un des grands rivaux du Steam Deck, car on pourrait dire qu’ils jouent dans la même ligue. Et nous parlons d’un appareil avec un processeur AMD Ryzen 5 5560 Zen 3, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un PC miniature, au même titre que Steam Deck. Avec 16 Go de RAM et une carte graphique Radeon 6 iGPU et 512 Go de stockage, l’appareil est une merveille, et le tout dans une taille similaire à celle d’une Nintendo Switch Lite, puisqu’il monte un écran AMOLED de 5,5 pouces.

Mais encore une fois, cette incroyable liste de spécifications se traduit par un prix qui commence à 549 $, ce qui en fait un produit qui coûte plus cher que le Steam Deck.

Le grand avantage de Steam Deck

Il est clair que le grand avantage de Steam Deck sur ses adversaires est le rapport qualité-prix. On a beaucoup dit que Steam vendait sa console à perte, car avec un tel matériel, il est impossible d’atteindre un prix comme celui d’un autre fabricant.

Il manque peut-être encore un support officiel pour l’installation de Windows 11 (il est possible de l’installer mais nécessite beaucoup de travail), mais dans l’ensemble, le produit est incroyable.