Les directives de l’App Store ont été mises à jour avec de nouvelles règles pour les applications avec NFT et les gestionnaires de publicités

Suite à la sortie d’iOS 16.1 et d’autres mises à jour logicielles lundi, Apple a mis à jour les directives de l’App Store pour réviser certaines règles existantes et en ajouter de nouvelles. Les directives mises à jour contiennent désormais des mentions spécifiques des applications avec NFT, ainsi que l’introduction de nouvelles règles pour les applications de gestion de la publicité.

Dans une note publiée sur le site Web Apple Developer, la société met en évidence les nouveautés et les modifications apportées aux directives de l’App Store.

En ce qui concerne les jetons non fongibles, également appelés NFT, Apple indique clairement que les applications peuvent vendre du contenu connexe à l’aide du système d’achat intégré de l’App Store. Cependant, ils ne peuvent pas « diriger les clients vers des mécanismes d’achat autres que l’achat intégré ».

Les applications peuvent utiliser l’achat intégré pour vendre et vendre des services liés aux jetons non fongibles (NFT), tels que la frappe, la liste et le transfert. Les applications peuvent permettre aux utilisateurs d’afficher leurs propres NFT, à condition que la propriété NFT ne déverrouille pas les fonctions ou fonctionnalités de l’application. Les applications peuvent permettre aux utilisateurs de parcourir des collections NFT appartenant à d’autres, à condition que les applications ne contiennent pas de boutons, de liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat autres que l’achat intégré à l’application.