C’était le salaire astronomique de Michael Keaton en tant que Batman pour une semaine de tournage dans Batgirl

L’une des grandes attractions de Batgirl -et que nous ne verrons jamais- était de profiter du retour du Batman de 1989 joué par l’emblématique Michael Keaton, un acteur que nous reverrons en tant que Bat Man dans The Flash et Aquaman and the Lost. Kingdom, bien que ce dernier pourrait être écarté au profit du Batman de Ben Affleck. Quoi qu’il en soit, les salaires de plusieurs superstars de films de super-héros dans des productions récentes ont récemment été divulgués, soulignant précisément le chiffre que Keaton a reçu pour son apparition dans le film annulé pour HBO Max, un film dans lequel il a encadré Batgirl elle-même. / Barbara Gordon. Et ce n’est pas peu pour seulement une semaine de tournage.

Le Batman de 1989 revient dans le cadre du DCEU

Ainsi, et selon The Hollywood Reporter, Michael Keaton a reçu une somme considérable pour une seule semaine de tournage dans le cadre de la production de Batgirl. Un salaire rien de plus et rien de moins que 2 millions de dollars pour incarner à nouveau Bruce Wayne/Batman dans le fameux retour d’un personnage aussi mythique. Malheureusement, nous ne verrons jamais le travail de Keaton dans Batgirl, bien que la production assure que l’acteur a donné une performance « glorifiée ». Rappelons que le film avait un budget total de 90 millions de dollars.

Bien que le salaire de Michael Keaton n’ait pas été le seul à fuir ; à tel point qu’un autre nom est apparu, dans ce cas, dans le cadre de Marvel Studios. Il s’agit de l’actrice Florence Pugh, qui joue Yelena Belova dans l’UCM, qui a apparemment reçu un chèque sur lequel figure un chiffre à 8 chiffres – sans préciser le montant – pour ses deux prochains jobs chez Marvel Studios. Et l’un de ces futurs projets est le prochain Thunderbolts, dans lequel ce groupe d’anti-héros Marvel dirigera et dans lequel Harrison Ford apparaîtra également comme le nouveau général Ross.

Source | The Hollywood Reporter